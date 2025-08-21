Dopo aver concluso le visite mediche al centro di Medicina dello Sport l’albanese è arrivato al quartier generale granata per la firma
Manca sempre meno all’ufficialità. Dopo aver ultimato le visite mediche al centro di Medicina dello Sport, Asllani è arrivato al Filadelfia per la firma del contratto.
A seguito della firma, il club granata annuncerà l’arrivo di un nuovo giocatore all’interno della rosa del Torino. Nel quartier generale granata Asllani avrà la possibilità di prendere dimestichezza con l’ambiente in cui si allenerà e conoscere i suoi nuovi compagni di squadra per la prossima stagione.
