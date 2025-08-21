Ecco quali sono le principali trattative di mercato delle squadre di Serie A in vista della prossima stagione
Ormai manca solo l’ufficialità, l’attaccante di proprietà del Cagliari Roberto Piccoli sembra essere prossimo a diventare un nuovo giocatore della Fiorentina. Il giocatore nei prossimi giorni sarà atteso in città per svolgere le visite mediche che precederanno la firma di un contratto di 5 anni con i viola. Agli isolani andranno circa 25 milioni di euro più bonus, e nel caso in cui la Fiorentina riesca a conseguire determinati obiettivi nel corso della stagione, l’acquisto di Piccoli diventerebbe il più costoso della storia dei toscani.
Il Parma cerca un rinforzo per il centrocampo
Da diverse settimane Parma sembra essere una delle possibili destinazioni per Giovanni Reyna. Il centrocampista americano di proprietà del Borussia Dortmund, dopo aver faticato a imporsi nelle gerarchie della squadra tedesca nel corso della passata stagione è ora considerato cedibile dai nerogialli. Per questo motivo il Parma sembra essere una delle principali condendenti del giocatore, tuttavia la mancata intesa per la formula del trasferimento sembra rallentare la trattativa. Nei prossimi giorni il club italiano cercherà di proseguire i contatti con il Borussia Dortmuntd per evitare che altre squadre come il Borussia Mönchengladbach si inseriscano nella trattativa.
L’Udinese valuta Zaniolo
L’Udinese dopo aver ceduto Lucca al Napoli è ora in cerca di un giocatore offensivo che possa portare più qualità alla squadra. Per questo motivo i friulani sembrano essere interessati a Zaniolo, il centrocampista italiano che vanta già una discreta esperienza nel campionato di Serie A. Al momento i contatti con il Galatasaray procedono, ma tra le due società manca ancora l’intesa per la cifra del trasferimento. L’Udinese sarebbe favorevole ad accettare un prestito di circa 1 milione per poi ottenere il diritto di riscattare il giocatore a fine stagione per 12 milioni di euro.
Mamma mia prendersi in casa uno zaniolo, come ai tempi un cassano o un balotelli.
Ok, Zaniolo che è un esterno di cristallo, che la madre è la copia italiana di Wanda Nara, Cassano era top solo nel prime, Balotelli che neanche li cani ormai e avendo comunque per ora solo l’attacco discreto… Io che non posto mai di tecnica dei giocatori attuali mi imbatto… Leggi il resto »
Tra l’altro, hai mai saputo se lei era in piedi quando ti ha avuto ?
Un po come prendersi in casa un verme come te.