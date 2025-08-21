Per il centrocampo è fatta per Kristjan Asllani dell’Inter: ecco come i granata hanno virato sull’albanese

Una virata netta, che ha portato la trattativa alle fasi conclusive: Kristjan Asllani può considerarsi un nuovo giocatore del Torino, ora che granata e Inter hanno raggiunto l’intesa definitiva, e già nella giornata di oggi effettuerà le visite mediche. Baroni accoglie dunque il proprio nuovo regista, ruolo ricercato in particolar modo ora che si è deciso di utilizzare il 4-3-3 come modulo base. E se fino a un paio di giorni fa Vagnati e Cairo sembravano voler andare decisamente su Nicolussi Caviglia, ecco dunque che sarà l’ex Empoli ad arrivare sotto la Mole. Decisivo il cambio di rotta effettuato nella giornata di giovedì: ecco come si è arrivati alla svolta.

Prima Nicolussi

Due poltrone per due: nelle ultime settimane sono stati Torino e Bologna, nello specifico, a contendersi i due registi. Inversioni e colpi di scena hanno fatto da padrone in questa mini telenovela, e l’ultima è arrivata proprio ieri. Fino a due giorni fa, infatti, gli emiliani avevano superato i granata trovando l’accordo con l’Inter sulla base di un trasferimento a titolo definitivo per 9 milioni di euro più il 30% per la futura rivendita; accordo che non è stato raggiunto, però, con il calciatore, il quale chiedeva due milioni di euro di ingaggio.

Poi tutto su Asllani

Stipendio che gli è stato promesso invece dal Toro, che facendo due conti ha capito come convenisse a livello economico fiondarsi più sull’albanese che sull’ex Juventus. Per quest’ultimo, infatti, il Venezia continua ad aprire solamente a un trasferimento a titolo definitivo per almeno 7/8 milioni di euro. Condizioni differenti e meno favorevoli rispetto a quelle richieste dall’Inter, che ha invece accettato l’offerta in prestito oneroso da 1,5 milioni di euro con diritto di riscatto a 11,5. Questione prima di tutto economica che tecnica quindi, ma ormai la decisione finale è stata presa: il Torino ha scelto Asllani come proprio nuovo centrocampista, e oggi sarà già il giorno delle visite.