Per il centrocampo è fatta per Kristjan Asllani dell’Inter: ecco come i granata hanno virato sull’albanese

Una virata netta, che ha portato la trattativa alle fasi conclusive: Kristjan Asllani può considerarsi un nuovo giocatore del Torino, ora che granata e Inter hanno raggiunto l’intesa definitiva, e già nella giornata di oggi effettuerà le visite mediche. Baroni accoglie dunque il proprio nuovo regista, ruolo ricercato in particolar modo ora che si è deciso di utilizzare il 4-3-3 come modulo base. E se fino a un paio di giorni fa Vagnati e Cairo sembravano voler andare decisamente su Nicolussi Caviglia, ecco dunque che sarà l’ex Empoli ad arrivare sotto la Mole. Decisivo il cambio di rotta effettuato nella giornata di giovedì: ecco come si è arrivati alla svolta.

Prima Nicolussi

Due poltrone per due: nelle ultime settimane sono stati Torino e Bologna, nello specifico, a contendersi i due registi. Inversioni e colpi di scena hanno fatto da padrone in questa mini telenovela, e l’ultima è arrivata proprio ieri. Fino a due giorni fa, infatti, gli emiliani avevano superato i granata trovando l’accordo con l’Inter sulla base di un trasferimento a titolo definitivo per 9 milioni di euro più il 30% per la futura rivendita; accordo che non è stato raggiunto, però, con il calciatore, il quale chiedeva due milioni di euro di ingaggio.

Poi tutto su Asllani

Stipendio che gli è stato promesso invece dal Toro, che facendo due conti ha capito come convenisse a livello economico fiondarsi più sull’albanese che sull’ex Juventus. Per quest’ultimo, infatti, il Venezia continua ad aprire solamente a un trasferimento a titolo definitivo per almeno 7/8 milioni di euro. Condizioni differenti e meno favorevoli rispetto a quelle richieste dall’Inter, che ha invece accettato l’offerta in prestito oneroso da 1,5 milioni di euro con diritto di riscatto a 11,5. Questione prima di tutto economica che tecnica quindi, ma ormai la decisione finale è stata presa: il Torino ha scelto Asllani come proprio nuovo centrocampista, e oggi sarà già il giorno delle visite.

Kristjan Asllani of FC Internazionale poses with the Scudetto trophy during the award ceremony at the end of the Serie A football match between FC Internazionale and SS Lazio. The match ended 1-1 tie.
ultimo aggiornamento: 21-08-2025

maurone
maurone
17 minuti fa

Certo avessero acquistato NC come adesso si chiama amichevolmente però le critiche sarebbero arrivate per: Aver preso un altro giocatore retrocesso dopo i 2 dell’Empoli Dare lo stipendio ad uno ex strisciato ( come per Israel) Aver garantito la plusvalenza ai Lamb Insomma contenti proprio mai. Io vado contro corrente.… Leggi il resto »

zapatone
zapatone
32 minuti fa

Il prossimo anno le amichevoli si fanno con le squadre di media serie B. Da subito. Non amichevoli con squadre competitive . La nostra dimensione è questa . Un Modena qualunque ha fatto saltare il banco. Ma se non ci fosse stato il Modena che peraltro non ci ha fatto… Leggi il resto »

Tonio1973
Tonio1973
32 minuti fa

Non conosco il giocatore, vedrò se buono o meno. Sono invece allineato a chi parla di cose fatte nell’emergenza, 0 programmazione, 0 idee!! Io sono assolutamente favorevole ai prestiti, altro che no! Anche perchè scottato da acquistoni in fatto di cifre, finiti con giocatori scalcinati sulle croste. (Ilic è solo… Leggi il resto »

