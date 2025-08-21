Non solo il centrocampista: il Torino è alla ricerca di un calciatore offensivo e continua a trattare per Oristanio

Poco più di una settimana al termine del calciomercato, e il Torino continua a lavorare per aggiungere alla rosa di Baroni gli ultimi tasselli mancanti. Dopo aver completato sino a questo momento 5 operazioni in entrata, negli ultimi giorni della sessione Vagnati dovrebbe chiudere per un terzino sinistro, un trequartista e un play di centrocampo. Per quanto riguarda quest’ultimo è ormai a un passo Asllani, che arriverebbe in prestito oneroso con diritto di riscatto. Formula simile a quella che il direttore tecnico granata ha messo sul piatto per Oristanio, in uscita dal Venezia e in cima alla lista dei giocatori offensivi ora che Elmas va verso il ritorno al Napoli. I contatti con i lagunari proseguono, ma in questa fase non è semplice strappare il “sì”.

Si insiste per Oristanio

Ngonge e Aboukhlal non bastano. In un Torino che sta andando sempre più verso il 4-3-3, Baroni ha richiesto alla società un ulteriore sforzo per il reparto offensivo. La richiesta è di un giocatore in grado di saltare l’uomo, o che possa fare anche la differenza a gara in corso, e queste caratteristiche costituiscono l’identikit di Gaetano Oristanio. Il 22enne calabrese lo scorso anno si è messo in mostra in laguna, seppur non iscrivendosi spesso al tabellino, e adesso vuole tornare in Serie A per riconfermarsi. Il Venezia però prova a ostacolare il desiderio del ragazzo, alzando un muro e – come accaduto per Nicolussi Caviglia – facendo un’alta valutazione economica. Ecco perché, nonostante il pressing granata, non si è ancora arrivati a un accordo. Ma ci sono ancora diversi giorni, e la volontà del calciatore di giocare in A potrebbe fare la differenza: i contatti tra le parti proseguono e il Torino insisterà ancora offrendo un prestito con diritto di riscatto, la palla poi passerà per l’ennesima volta al Venezia.