Antonio Sanabria lascia il Torino dopo 4 anni e mezzo: è ufficiale la cessione del paraguaiano alla Cremonese
In uscita da diverse sessioni di mercato, ora è arrivata la cessione. Antonio Sanabria saluta il Torino dopo 4 anni e mezzo insieme, per unirsi alla Cremonese. Il club lombardo ha annunciato l’arrivo dell’attaccante paraguaiano, che in maglia granata ha messo insieme 30 gol e 11 assist in 143 presenze.
Il comunicato ufficiale
“Il Torino Football Club comunica di aver ceduto all’Unione Sportiva Cremonese, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Antonio Sanabria.
Il Torino ringrazia Tonny per l’impegno profuso e per il contributo offerto in questi anni in granata e lo saluta con un affettuoso in bocca al lupo per il proseguimento della sua carriera”.
Ho sempre sostenuto e lo sostengo ancora che Sanabria e bravo ed a tratti da noi lo ha dimostrato. Non conosco le motivazioni che hanno portato Sanabria ad avere un calo di determinazione negli ultimi due anni, lui e forse la società lo sanno. Nicola lo conosce e lo ha… Leggi il resto »
Condivido. Tecnicamente è tutt’altro che scarso. E in certi periodi ha fatto bene anche da noi. Poi si, in altri era davvero inguardabile.
chiedi a voivoda
Se è davvero motivato, per 3 milioni hanno fatto un affare. Dal punto di vista della qualità tecnica alza sicuramente il livello dei grigiorossi, da noi ha segnato alcuni dei gol più belli del Toro dell’ultimo decennio. Aggiungo che la Cremonese sta allestendo una rosa più che dignitosa per la… Leggi il resto »
Un attaccante da 30 goals in 150 presenze… Battendo una decina di rigori… E’ tutto dire. Qualita’ tecniche di ma nn sono abbastanza nel calcio. Alcuni dei goal più belli nellultimo decennio.. Non ne ricordo… allora Il gallo che e’?5 lunghi anni di nulla… 3 milioni son tanti per sta… Leggi il resto »
Io invece me li ricordo eccome (prova a cercarli su YouTube). Tecnicamente è 10 volte Belotti, che però aveva più grinta e più opportunismo. Da noi un anno è andato in doppia cifra, segno che con la testa giusta è tutt’altro che scarso. Doveva essere venduto 2 anni fa, nell’ultimo… Leggi il resto »
Hai ragione, 3 mln sono veramente pochi per Sanabria, bisognerebbe capire perchè da noi si è involuto mentalmente non rendendo.
Sicuramente pochi, nel calcio ,sono in vigore i parametri come gli appartamenti? Che devi denunciare più di quello che valgono?…….