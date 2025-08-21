Antonio Sanabria lascia il Torino dopo 4 anni e mezzo: è ufficiale la cessione del paraguaiano alla Cremonese

In uscita da diverse sessioni di mercato, ora è arrivata la cessione. Antonio Sanabria saluta il Torino dopo 4 anni e mezzo insieme, per unirsi alla Cremonese. Il club lombardo ha annunciato l’arrivo dell’attaccante paraguaiano, che in maglia granata ha messo insieme 30 gol e 11 assist in 143 presenze.

Il comunicato ufficiale

“Il Torino Football Club comunica di aver ceduto all’Unione Sportiva Cremonese, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Antonio Sanabria.

Il Torino ringrazia Tonny per l’impegno profuso e per il contributo offerto in questi anni in granata e lo saluta con un affettuoso in bocca al lupo per il proseguimento della sua carriera”.