Il Torino sta cercando di ottenere un giocatore che possa garantire un alternativa a Biraghi nel corso della stagione

I granata ormai da tempo stanno cercando un terzino sinistro che si possa alternare con Biraghi, e in questi ultime settimane i granata stanno accelerando le trattative per cercare di ingaggiare un giocatore per la ripresa del campionato. Salah-Eddine rimane il principale obiettivo del Torino, che sta cercando di approfittare degli ultimi giorni di mercato per tentare di ottenere un accordo favorevole per il trasferimento del giocatore. L’ex giocatore del Twente sembra essere fuori dai piani di Gasperini, che gli ha fatto disputare appena un tempo con la maglia della Roma nel corso delle amichevoli precampionato. Per questo motivo i granata si sono presentati alla porta dei giallorossi, che potrebbero valutare di cedere il giocatore per la prossima stagione, dando all’olandese la possibilità di trovare continuità con la Serie A.

Fortini, il talento della Fiorentina

Il profilo di Fortini potrebbe intrigare e non poco i granata che stanno monitorando la situazione del giocatore di proprietà della Fiorentina per valutare la possibilità di un trasferimento. Nella sua recente esperienza alla Juve Stabia, il giovane italiano non è passato inosservato grazie ai suoi numeri offensivi e alla sua duttilità, che gli ha permesso di giocare sia a destra che a sinistra del campo. I toscani hanno un elevata considerazione di Fortini, e per questo motivo il Torino dovrà faticare per ottenere il giocatore a titolo definitivo. Tuttavia i viola sarebbero favorevoli a mandare il giocatore in prestito per permettergli così di ambientarsi nel campionato di massima serie italiana.

I possibili sostituti di Biraghi

Oltre ai giocatori già citati, il Torino sta valutando la possibilità di ingaggiare altri due giovani difensori. Si tratta di Ouattara del Monaco e di Nagida del Rennes. Il primo è arrivato in Francia a seguito di un investimento importante, tuttavia la mancata intesa con le idee di gioco dell’allenatore hanno compromesso il suo minutaggio in campo. Il difensore camerunese invece dopo aver iniziato la sua carriera tra i professionisti al Rennes sta valutando la possibilità di intraprendere un nuovo percorso lontano dalla Francia. Il classe 2005 nelle ultime stagioni ha faticato a superare le 10 presenze in campionato, e per questo motivo potrebbe vedere di buon occhio l’interesse del Torino che gli permetterebbe di trovare il campo con maggiore facilità.