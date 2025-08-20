Continuano le trattative tra Torino e Venezia ma pure quelle con l’Inter per Asllani: la situazione
Il Torino continua a trattare Nicolussi Caviglia e a non perdere di vista Kristjan Asllani. Ormai da giorni stanno proseguendo i contatti col Venezia per trovare l’intesa sulla cifra del trasferimento che possa permettere al centrocampista valdostano di vestire la maglia granata per la prossima stagione. La dirigenza granata sta cercando di approfittare degli ultimi giorni di mercato per cercare di dare a Baroni un nuovo giocatore chiave che possa migliorare e perfezionare il Torino in vista della ripresa del campionato. Non è però passata di moda l’idea Asllani, per il quale la dirigenza granata continua a discutere con quella nerazzurra.
Asllani non passa di moda
Non è tramontata definitivamente la trattativa per Kristjan Asllani. Il giocatore dell’Inter, che i granata inseguono ormai da tempo, è corteggiato anche dal Bologna. Il Toro vorrebbe portarlo sotto la Mole trattando per un prestito oneroso con diritto di riscatto mentre i felsinei lo acquisterebbero a titolo definitivo. Il nodo è però l’accordo col giocatore, per il quale il granata sembrano essere avanti.
I dettagli della trattativa per Nicolussi
Per quanto riguarda Nicolussi Caviglia, tra i granata e il giocatore c’è già un accordo quadriennale che rispecchia le volontà di entrambe le parti, mentre con la società manca ancora l’intesa per la cifra del trasferimento. Le due squadre stanno ora trattando per la formula del titolo definitivo, mentre inizialmente il Torino sembrava essere più incline a preferire l’opzione di un prestito con obbligo di riscatto.
Asllani lo danno in trattativa molto avanzata, sia sky che sportitalia, e sembra che la volontà sia proprio del giocatore, mah.. non capisco
Secondo me non sarebbe stato titolare neanche a Bologna, penso sia questo il motivo, più dell’accordo economico.
Strano è strano..ma speriamo arrivi lui..io lo trovo forte e adatto..
Più facile che arrivi Asllani in prestito con diritto che Nicolussi pagato con i CAIROCOIN,con ultima spiaggia la pesca a strascico o il nulla assoluto come già successo ogni anno,dopo 10 giornate si tireranno le somme
Asllani non ha trovato l’accordo economico col Bologna (che probabilmente risolverà il problema prendendo Nicolussi in un amen) e dovrebbe venire qui? Alla fine non vedremo nè l’uno nè l’altro, secondo me. Piccolo inciso: la Cremonese prende Bondo in prestito secco a 500 mila euro. Non si parla di un… Leggi il resto »