Continuano le trattative tra Torino e Venezia ma pure quelle con l’Inter per Asllani: la situazione

Il Torino continua a trattare Nicolussi Caviglia e a non perdere di vista Kristjan Asllani. Ormai da giorni stanno proseguendo i contatti col Venezia per trovare l’intesa sulla cifra del trasferimento che possa permettere al centrocampista valdostano di vestire la maglia granata per la prossima stagione. La dirigenza granata sta cercando di approfittare degli ultimi giorni di mercato per cercare di dare a Baroni un nuovo giocatore chiave che possa migliorare e perfezionare il Torino in vista della ripresa del campionato. Non è però passata di moda l’idea Asllani, per il quale la dirigenza granata continua a discutere con quella nerazzurra.

Asllani non passa di moda

Non è tramontata definitivamente la trattativa per Kristjan Asllani. Il giocatore dell’Inter, che i granata inseguono ormai da tempo, è corteggiato anche dal Bologna. Il Toro vorrebbe portarlo sotto la Mole trattando per un prestito oneroso con diritto di riscatto mentre i felsinei lo acquisterebbero a titolo definitivo. Il nodo è però l’accordo col giocatore, per il quale il granata sembrano essere avanti.

I dettagli della trattativa per Nicolussi

Per quanto riguarda Nicolussi Caviglia, tra i granata e il giocatore c’è già un accordo quadriennale che rispecchia le volontà di entrambe le parti, mentre con la società manca ancora l’intesa per la cifra del trasferimento. Le due squadre stanno ora trattando per la formula del titolo definitivo, mentre inizialmente il Torino sembrava essere più incline a preferire l’opzione di un prestito con obbligo di riscatto.