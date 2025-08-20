Ecco quali sono le principali trattative di mercato delle squadre di Serie A in vista della prossima stagione

Con il possibili addio di Lookman, l’Atalanta di Juric ha deciso di approfittare degli ultimi giorni di mercato per tentare di effettuare altre possibili trattative per rinforzare la squadra. Il futuro del giocatore nigeriano a oggi rimane ancora incerto, e per questo motivo i bergamaschi hanno deciso di trovare un nuovo nome per l’attacco che possa dare maggiore qualità al reparto. Si tratta di Krstovic, l’attaccante che si è distinto nel corso della scorsa stagione come uno dei migliori giocatori del Lecce. Dopo aver trovato un accordo di cessione sulla base di 25 milioni, nelle ultime ore il classe 2000 è arrivato a Milano per svolgere le visite mediche che precederanno la sua firma con il nuovo club.

Il Pisa cerca un rinforzo per la difesa

Dopo aver ottenuto la promozione in Serie A al termine della scorsa stagione, il Pisa vorrà ora approfittare degli ultimi giorni di mercato per cercare di ottenere nuovi giocatori che possano rendere la squadra più competitiva. I toscani sembrano essere interessati a Bonfanti, il difensore di proprietà dell’Atalanta che l’anno scorso ha giocato per il Pisa. Dopo averlo avuto in prestito la scorsa stagione, il club sta ora valutando la possibilità di prolungare la sua permanenza in toscana fino al termine della nuovo campionato.

Il Sassuolo valuta due giocatori per il centrocampo

Il Sassuolo con il ritorno in Serie A sembra essere motivato voler condurre un buon campionato per cercare di confermarsi nella massima lega del calcio italiano. Dopo le ultimi stagioni difficili i neroverdi sono ora pronti per ripartire, tuttavia la squadra dovrà implementare il proprio tasso tecnico per cercare di dimostrarsi competitiva. Per questo motivo gli emiliani sembrano essere interessati a ottenere un nuovo rinforzo per il centrocampo. Aster Vranckx è il principale obiettivo di mercato del Sassuolo, che nei prossimi giorni tenterà di accelerare la trattativa per il giocatore di proprietà del Wolfsburg sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Tuttavia se la trattativa non dovesse concludere positivamente, gli emiliani hanno effettuato un sondaggio per Matic per valutare la possibilità che possa inserirsi nella rosa entro la fine del mercato.