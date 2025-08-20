Contro il Modena è risultata evidente la necessità di trovare un play che sappia coordinare il gioco dei granata

Se il Torino è riuscito ad avere la meglio sul Modena e avanzare il Coppa Italia il merita è del buon secondo tempo e dell’apporto che Ilkhan ha dato alla squadra. L’inserimento di un centrocampista schierato davanti alla difesa ha facilitato la transizione del pallone tra i reparti nella ripresa della partita. Il turco ha dato più densità al centrocampo, permettendo alla squadra di dialogare con più facilità e cambiare il fronte d’attacco con maggiore rapidità.

Un play per il centrocampo

Nonostante al Torino serva ancora un terzino sinistro che possa sostituire Biraghi, un regista di centrocampo è attualmente considerato la priorità per il mercato dei granata, come ha dichiarato al termine della partita Urbano Cairo: “Contento per la vittoria e per il secondo tempo, male il primo… è una squadra che deve avere un play“. Il Torino attualmente in rosa, a parte il già citato Ilkhan, non vanta un giocatore con le caratteristiche che avevano reso fondamentale Ricci nella passata stagione, e per questo motivo la mancanza di un suo sostituto resta uno dei principali problemi dei granata.

Calciomercato Torino: Asllani e Nicolussi Caviglia gli obiettivi

La conclusione del mercato si sta avvicinando inesorabilmente, e Vagnati avrà a disposizione ancora qualche tentativo per cercare di rinforzare la rosa del Torino. Al momento i principali indiziati per rinforzare la mediana sono Asllani e Nicolussi Caviglia. Il giocatore di proprietà dell’Inter è uno dei protagonisti del mercato che ha destato un discreto interesse da diversi club di Serie A, su tutti il Bologna, che negli ultimi giorni ha intensificato i contatti con i nerazzurri ed è vicino all’accordo anche se il Torino ha ancora qualche speranza di rientrare in corsa per il giocatore. L’ostacolo più importante è rappresentato dalle alte richieste economiche dell’Inter (circa 16 milioni).

Meno caro è Nicolussi Caviglia, anche se la prima richiesta del Venezia è stata di 10 milioni. Dopo aver condotto una buona stagione dal punto di vista personale con il Venezia è ora retrocesso in Serie B, e per questo motivo il classe 2000 è interessato alla proposta dei granata che potrebbero dargli la possibilità di tornare a competere nel massimo granata.