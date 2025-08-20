Il Torino sta valutando diversi profili per cercare di trovare un giocatore che possa sostituire Biraghi entro la fine del mercato

La scadenza del mercato si sta avvicinando, e al Torino servono ancora un terzino sinistro e un play per completare la rosa.

Dopo aver fatto diversi investimenti nel corso della sessione di mercato il presidente del Torino ha manifestato la propria intenzione di fare ulteriori operazioni per cercare di ingaggiare giocatori che possano rinforzare la squadra: “Ci ragioneremo, abbiamo fatto trenta, facciamo trentuno, abbiamo speso 30 milioni, se c’è da spendere qualcosa in più lo faremo“.

Un terzino sinistro per Baroni

Nell’ultima gara di Coppa Italia contro il Modena, è parso evidente come al Torino servano ancora diversi giocatori per consolidare la squadra. Un sostituto di Biraghi avrebbe permesso ai granata di ritrovare forze fresche e di dare un’alternativa a Baroni per sostituire un giocatore che nell’ultima gara è parso in difficoltà. Il tecnico da grande valore ai propri terzini, dal momento che nel corso delle sue passate esperienze ha richiesto grandi sforzi agli esterni di difesa. Per questo motivo sarebbe fondamentale avere un ulteriore giocatore che possa sostituire Biraghi e che sia in grado di garantirgli una possibile alternanza nel corso della stagione.

Gli obiettivi di mercato

Tra i diversi nomi di mercato, la dirigenza del Torino sembra aver effettuato una serie di sondaggi per Salah-Eddine e Fortini. Il difensore della Roma nonostante sia arrivato a gennaio a seguito di un investimento importante ha faticato a trovare spazio tra i giallorossi e per questo motivo la società potrebbe valutare di cederlo entro la fine del mercato. Il giocatore di proprietà della Fiorentina è invece reduce da una stagione alla Juve Stabia in cui è riuscito a dare un ottimo contributo alla squadra

. Le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione di diversi club come il Torino, che in questi giorni sta valutando le prossime mosse di mercato. Il classe 2006 è un talento di prospettiva, e dal momento che in casa viola c’è grande concorrenza per il ruolo di terzino, i toscani potrebbero valutare di cedere il giocatore in prestito. Il Torino sembra quindi essere interessato a Fortini, dal momento che l’Italiano ha dimostrato di saper giocare sia a destra che a sinistra riuscendo a rivelarsi pericoloso in fase offensiva.

Non sono poi state abbandonate le piste che portano in Francia sono sempre seguiti anche Kassoum Ouattara del Monaco e Mahamadou Nagida del Rennes.