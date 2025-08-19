Il Torino è alla ricerca di un terzino sinistro, e ha bussato alla porta della Roma per Salah-Eddine: l’olandese è in uscita
Tra campo e mercato, il Torino si proietta all’inizio della Serie A. L’esordio ufficiale in Coppa Italia ha dato delle indicazioni importanti a Baroni, soprattutto su quella che deve essere la strategia per le entrate in queste ultime due settimane di sessione. I granata sono alla ricerca di un play, con Nicolussi Caviglia in pole, ma anche di un terzino sinistro che possa fare da sostituto a Biraghi. In questo senso, dopo aver seguito per diverso tempo Ouattara del Monaco, nella lista di Vagnati è apparso un nuovo nome: quello di Anass Salah-Eddine, calciatore della Roma.
Torino su Salah-Eddine
Pagato 8,5 milioni di euro a gennaio, Salah-Eddine non ha mai avuto realmente l’occasione di affermarsi in maglia giallorossa. Con Ranieri l’olandese ha giocato solamente 3 partite di Serie A, mentre quest’anno è subito parso fuori dai piani di Gasperini. L’ex Twente non ha preso parte alle ultime tre amichevoli della Roma, e i capitolini stanno cercando un’acquirente per lui. Il Torino ha dunque preso informazioni, consapevole del fatto che in questi ultimi giorni di mercato il giocatore potrebbe essere prelevato a un prezzo conveniente.
Quando hai come direttore dell area tecnica un inetto come l’ inutile vagnati, ti ritrovi come titolare cesso Biraghi con uno stipendio da 1,5 netti … E siccome l’inutile vagnati non vuole sconfessare il suo stesso operato non può acquistare un terzino mancino decenti… Che si accontenti di guadagnare la… Leggi il resto »
Oh madonna santa questo è veramente imbarazzante, peggio di biraghi, ed è tutto detto
Guardatevi l’intervista del Nano ieri sera e capirete molto, lui fa il presidente il DS e l’allenatore e si capisce anche perché arriviamo sempre 10cimi , come diceva Petrachi e Salvatori che sono fuggiti.