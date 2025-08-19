Toro.it

Il Torino è alla ricerca di un terzino sinistro, e ha bussato alla porta della Roma per Salah-Eddine: l’olandese è in uscita

Tra campo e mercato, il Torino si proietta all’inizio della Serie A. L’esordio ufficiale in Coppa Italia ha dato delle indicazioni importanti a Baroni, soprattutto su quella che deve essere la strategia per le entrate in queste ultime due settimane di sessione. I granata sono alla ricerca di un play, con Nicolussi Caviglia in pole, ma anche di un terzino sinistro che possa fare da sostituto a Biraghi. In questo senso, dopo aver seguito per diverso tempo Ouattara del Monaco, nella lista di Vagnati è apparso un nuovo nome: quello di Anass Salah-Eddine, calciatore della Roma.

Torino su Salah-Eddine

Pagato 8,5 milioni di euro a gennaio, Salah-Eddine non ha mai avuto realmente l’occasione di affermarsi in maglia giallorossa. Con Ranieri l’olandese ha giocato solamente 3 partite di Serie A, mentre quest’anno è subito parso fuori dai piani di Gasperini. L’ex Twente non ha preso parte alle ultime tre amichevoli della Roma, e i capitolini stanno cercando un’acquirente per lui. Il Torino ha dunque preso informazioni, consapevole del fatto che in questi ultimi giorni di mercato il giocatore potrebbe essere prelevato a un prezzo conveniente.

Davide Vagnati, sporting director of Torino FC, looks on prior to the Serie A football match between Torino FC and FC Internazionale.
