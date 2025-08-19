La Cremonese spinge per Antonio Sanabria. I grigiorossi vogliono chiudere la trattativa con il Toro entro l’inizio del campionato

La Cremonese spinge per Antonio Sanabria. I grigiorossi proseguono il pressing sull’attaccante e continuano i contatti con il Torino per trovare l’accordo definitivo. Nella giornata di oggi, le parti si aggiorneranno nuovamente per la stretta di mano definitiva.

Dall’arrivo di Davide Nicola sulla panchina della Cremonese, i grigiorossi hanno iniziato ad insistere per il sudamericano. Sanabria ha già detto sì al club lombardo, il Toro concorda con il paraguayano e lavora per un’uscita facilitata dell’attaccante.

Gli step della trattativa

Torino e Cremonese hanno intavolato le prime discussioni per Sanabria a luglio. Con il passare delle settimane, la trattativa sembrava essersi raffreddata. I grigiorossi hanno virato su altri obiettivi dato lo stallo di Sanabria al Toro. Il paraguayano ha svolto la preparazione agli ordini di Baroni ed è partito per il ritiro di Prato allo Stelvio.

L’attaccante, però, ha un futuro già scritto: lascerà il Torino. I granata hanno messo alla porta l’attaccante e l’ex Genoa ha svuotato senza troppa resistenza l’armadietto. Un matrimonio finito e con un obiettivo in comune: trovare un club per salutarsi definitivamente e chiudere la “telenovela”.

La Cremonese, ma non solo

Nel corso dell’estate la Cremonese non è stato l’unico club ad essersi fatto avanti per Sanabria. L’attaccante è stato corteggiato dal Pisa, neopromosso come i grigiorossi e improntato a rinforzare il reparto avanzato con un acquisto d’esperienza.

Alla fine, i nerazzurri hanno abbandonato la pista Sanabria e hanno acquistato Nzola dalla Fiorentina. Il paraguayano ha stretto la mano alla Cremonese e attende l’ok definitivo del Toro per trasferirsi alla corte di Nicola. Baroni ha già salutato Sanabria. L’attaccante, infatti. non è stato convocato per la partita di Coppa Italia contro il Modena. I semplici segnali di addio sono diventati ora una realtà assodata.