Il centrocampista del Venezia può rappresentare l’occasione giusta per i granata: rapporti già avviati tra i due club

Ancora Torino e Venezia, stavolta per Nicolussi Caviglia. Anche la partita di ieri ha evidenziato come il Torino abbia bisogno di un centrocampista che possa dettare i tempi, ruolo in cui Ilkhan si è espresso al meglio.Il Torino ha individuato nel valdostano il possibile rinforzo utile per ampliare le soluzioni in mezzo al campo.

Nicolussi Caviglia, il centrocampista ideale

Il nome di Nicolussi Caviglia si inserisce in un contesto di mercato in cui il Torino sta valutando diversi profili. In cima alla lista rimaneva Kristjan Asllani, regista dell’Inter, valutato però circa 15 milioni di euro. Una cifra che ha complicato le ambizioni dei granata, anche perché il giocatore albanese sembra destinato al Bologna, sempre più vicino a definire l’operazione. Per questo, la dirigenza granata ha spostato l’attenzione su alternative più accessibili dal punto di vista economico.

Il centrocampista rappresenta in questo senso un’opportunità “low cost“: il suo cartellino non richiede investimenti paragonabili a quelli necessari per Asllani e il profilo tecnico, giovane ma già con una buona esperienza tra Serie A e Serie B, convince lo staff di Baroni. Nicolussi Caviglia è reduce da una stagione positiva con la maglia del club lagunare, in cui ha collezionato 4 reti e 3 assist in 35 presenze complessive.

Torino e Venezia, contatti sempre più frequenti

Un aspetto che potrebbe favorire la trattativa è il rapporto già avviato tra Torino e Venezia. Le due società, infatti, hanno avuto diversi contatti nel corso dell’estate per discutere di Gaetano Oristanio. L’accordo per il fantasista non è stato ancora trovato, ma il dialogo tra i club è costante e potrebbe agevolare nuove trattative parallele, come ha affermato Davide Vagnati nel prepartita di Torino-Modena: “Oristanio e Nicolussi Caviglia hanno le caratteristiche giuste per noi, li stiamo valutando insieme ad altri profili. Vedremo nei prossimi giorni cosa riusciremo a portare a termine”.

Al momento si tratta solo di un sondaggio, ma la pista Nicolussi Caviglia resta concreta. Il Torino valuta con attenzione la possibilità di affondare il colpo nei prossimi giorni, convinto che il centrocampista possa rappresentare un’occasione interessante e sostenibile per rinforzare il reparto.

Hans Nicolussi Caviglia







