Il direttore tecnico granata è intervenuto ai microfoni di Italia Uno, in cui emerge il proprio entusiasmo per il mercato

In occasione dei trentaduesimi di Coppa Italia tra Toro e Modena, nella cornice dello stadio Olimpico Grande Torino, il dirigente tecnico granata Davide Vagnati è intervenuto ai microfoni di Italia Uno.

Vagnati: “L’obiettivo? Passare il turno”

La priorità, inevitabilmente, è la partita di questa sera: “Dobbiamo cercare di fare una gara importante perché in questo periodo le sfide di Coppa nascondono sempre grandi insidie. Servirà massima concentrazione. L’obiettivo? Passare il turno e andare avanti nella competizione”.

Uno sguardo anche al mercato: “Siamo contenti di aver lavorato in tempi piuttosto rapidi, inserendo giocatori di qualità soprattutto nel reparto offensivo. Ci manca ancora qualcosa, ma ci sono due settimane per completare la rosa”.

Vagnati: “Valutiamo Oristanio e Caviglia, ma non solo”

Tra i nomi caldi, Vagnati non si è nascosto: “Oristanio e Caviglia hanno le caratteristiche giuste per noi, li stiamo valutando insieme ad altri profili. Vedremo nei prossimi giorni cosa riusciremo a portare a termine”.

Chiusura dedicata alla mentalità che dovrà guidare la stagione granata: “Non dobbiamo accontentarci, ma parlare poco e lavorare tanto. Abbiamo fiducia”.