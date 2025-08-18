Formazioni, diretta, tabellino della partita di Coppa Italia Torino-Modena, trentaduesimi di finale della competizione

La prima sfida della stagione. Torino-Modena aprirà l’annata dei granata: la partita di Coppa Italia tra granata e canarini precederà di una settimana quella di Milano contro l’Inter, l’esordio in campionato. Dopo una serie di amichevoli utili per testare la squadra, per Baroni questa sera sarà il battesimo al Grande Torino da allenatore di casa mentre per Sottil sarà un ritorno in città, la Torino in cui è nato e nella quale è cresciuto calcisticamente. Segui la diretta di Torino-Modena su Toro.it.

Torino-Modena 1-0: il tabellino

Marcatori: st 5′ Vlasic (T)

Ammoniti: st 13′ Ilkhan (T), st 24′ Ngonge (T), st 35′ Anjorin (T)

Arbitro: Tremolada di Monza. Assistenti: Mokhtar-Pascarella. IV Uomo: Fourneau. Var: Ghersini. Avar: Sozza

Torino-Modena: la diretta

45+5′ Finisce la partita. Il match tra Torino e Modena termina 1-0, i granata si qualificano ai sedicesimi di Coppa Italia

45+2” Il Toro conserva minuti e possesso palla con un corner conquistato da Zapata

45′ Concessi cinque minuti di recupero

44′ Simeone inventa una giocata fantastica per Biraghi, che cerca Zapata ma non lo trova

43′ Occasione colossale per il Modena, Masina riesce ad allontanare il pallone. Azione rischiosissima per i granata

41′ Cambio per il Torino: grande ritorno in campo per Zapata, che entra al posto di Ngonge

39′ Gran palla di Anjorin per Simeone, che calcia subito: Chichizola risponde presente con una bella parata

35′ Ammonito Anjorin su fallo molto dubbioso su Magnino

34′ Buona azione di Simeone, che serve Biraghi. Parata facile per Chichizola

33′ Cambio per il Toro: fuori Gineitis, dentro Anjorin

33′ Cambio per il Modena: entra Massolin, esce Gerli

32′ Ottima apertura di Casadei per Ngonge, ma nulla di fatto

30′ Santoro riesce a evitare il calcio d’angolo per i granata. Rimessa con le mani per il Toro

28′ Riparte la gara

28′ Cambio per il Modena: fuori Zampano, dentro Zanimacchia

26′ Cooling break

24′ Ammonito Ngonge

20′ Triplo cambio per il Modena: escono Gliozzi, Defrel e Pyyhtia, entrano Mendes, Di Mariano e Magnino

17′ Svolta positiva per il Torino dopo il gol di Vlasic

16′ Occasione per Casadei, che pennella il pallone fino all’area di rigore, ma non trova il tiro

13′ Doppio cambio per il Toro: esordio per Simeone, che entra al posto di Adams. Entra anche Lazaro per Pedersen

13′ Ammonito Ilkhan

10′ Buon corner ma nulla di fatto

9′ Gran pallone di Gineitis, che serve Ngonge. Il pallone termina in calcio d’angolo

5′ Rete nata da una ripartenza di Ilkhan, che prova la conclusione respinta da Chichizola: sulla ribattuta è Vlasic il più rapido a colpire e insaccare

5′ GOOOOLLLL! HA SEGNATO VLASIC!

3′ Assist di Vlasic per Gineitis, che viene atterrato da Santoro. Calcio di punizione per il Toro battuto da Biraghi

1′ Inizia la ripresa

1′ Cambio per il Torino: dentro Ilkhan, fuori Aboukhlal

SECONDO TEMPO

45+3′ Terminato il primo tempo. 0-0 tra Torino e Modena

45+2′ Calcio d’angolo per il Toro

45+1′ Altra opportunità per i gialloblù. Parata facile per Israel

45′ Concessi tre minuti di recupero

43′ Gerli vicinissimo al gol del vantaggio. Pallone che termina sulla traversa esterna

40′ Ennesimo calcio d’angolo per la squadra ospite

39′ Terzo corner consecutivo per il Modena

38′ Il Modena persiste e cerca la rete del vantaggio, con Santoro che prova il tiro. Israel si oppone con sicurezza, respingendo il tentativo avversario

37′ Calcio di punizione per il Modena. Palla allontanata da Casadei

35′ Altra occasione per i gialloblù: ripartenza di Santoro, che prova il tiro sul primo palo

31′ Buona azione del Modena vicino all’area di rigore, interrotta da Gineitis. Palla che si perde in fallo laterale

25′ Cooling break

23′ Occasione per i granata! Casadei cerca il gol del vantaggio ma la palla termina oltre la rete

21′ Assist di Pedersen per Ngonge, che tenta il tiro. Pallone in corner

17′ Contatto tra Zampano e Ngonge, che finisce a terra al limite dell’area di rigore. Calcio di punizione per i granata battuto da Biraghi

16′ Dominio del Modena in campo

13′ Prima occasione per i gialloblù! Su calcio d’angolo il Modena tenta il tiro, ma la palla termina nelle mani di Israel

12′ Calcio di punizione per il Modena

8′ Le squadre si studiano senza trovare grandi occasioni. Possesso palla maggiormente granata

4′ Calcio di punizione battuto da Masina. Lancio di Biraghi, ma il pallone viene facilmente bloccato da Chichizola

1′ Inizia il match tra Torino e Modena

PRIMO TEMPO

Calcio d’inizio alle 21.15

Torino-Modena: il prepartita

Ore 21.02 Rientra anche il Torino, pronto al grande esordio ufficiale della stagione.

Ore 20.59 Il Modena rientra negli spogliatoi, pronto a caricarsi in vista del fischio d’inizio.

Ore 20.50 Gli spalti si tingono di granata. Resta vuoto il settore ospiti a causa del divvieto di trasferta per i tifosi gialloblù.

Ore 20.35 Scendono in campo anche i padroni di casa, con una formazione messa a nuovo su alcuni fronti dal tecnico Baroni.

Ore 20.30 A poco meno di un’ora dal calcio d’inizio, il Modena prende posto nella propria metà campo e comincia con qualche esercizio con i palloni.

Ore 20.25 Entrano in campo i portieri granata che, tra gli applausi del pubblico, si apprestano a cominciare il riscaldamento.

Ore 20.20 I primi a entrare in campo sono i portieri del Modena, che cominciano a scaldarsi sotto la Curva Primavera.

Ore 19.23 Il pullman del Torino è arrivato allo stadio a poco meno di due ore dall’inizio del match. Poco prima era arrivato anche quello del Modena.

Ore 19.15 Mancano due ore al fischio d’inizio della sfida di Coppa Italia. Intorno allo stadio ci sono ancora pochi tifosi: i pullman delle squadre arriveranno fra circa mezz’ora. Poi la consueta ricognizioni prima delle operazioni di riscaldamento. Non ci sarà Sanabria, ormai ad un passo dalla cessione e soprattutto fuori dalle idee e dai progetti del Torino.

Torino-Modena: le formazioni ufficiali

Torino (4-2-3-1): Israel; Pedersen, Coco, Masina, Biraghi; Casadei, Gineitis; Ngonge, Vlasic, Aboukhlal; Adams. A disposizione: Paleari, Popa, Sazonov, Maripan, Dembélé, Anjorin, Ilic, Ilkhan, Lazaro, Tameze, Zapata, Simeone. Allenatore: Baroni.

Modena (3-5-2): Chichizola; Tonoli, Adorni, Nieling; Beyuku, Santoro, Gerli, Pyyhtia, Zampano; Gliozzi, Defrel. A disposizione: Bagheria, Pezzolato, Cauz, Olivieri, Zanimacchia, Di Mariano, Oliva, Pergreffi, Caso, Cotali, Pedro Mendes, Magnino, Sarris, Massolin, Nador Allenatore: Sottil

Torino-Modena: dove vederla in tv e streaming

La sfida Torino-Modena in diretta sarà trasmessa in diretta su Italia 1 e in streaming su Infinity. La diretta web sarà in diretta su Toro.it.