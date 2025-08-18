Coppa Italia, le ultime dallo Stadio Olimpico Grande Torino prima di Torino-Modena: debuttano Ngonge e Aboukhlal
Poco meno di un’ora a Torino-Modena, sfida valida per il primo turno di Coppa Italia. Il Grande Torino si prepara ad accogliere le due squadre che si affronteranno con lo stesso obiettivo: passare il turno. Reduci da stagioni in categorie differenti, le due formazioni hanno un comun denominatore: il cambio in panchina. 4-2-3-1 per il Toro di Baroni, che sceglie Masina al posto di Maripan e Gineitis per Anjorin. Sottil cambia invece sul fronte d’attacco con Gliozzi al posto di Pedro Mendes.
Torino-Modena: le formazioni ufficiali
Di seguito le formazioni ufficiali di Torino-Modena:
Torino (4-2-3-1): Israel; Pedersen, Coco, Masina, Biraghi; Casadei, Gineitis; Ngonge, Vlasic, Aboukhlal; Adams. A disposizione: Paleari, Popa, Sazonov, Maripan, Dembélé, Anjorin, Ilic, Ilkhan, Lazaro, Tameze, Zapata, Simeone. Allenatore: Baroni.
Modena (3-5-2): Chichizola; Tonoli, Adorni, Nieling; Beyuku, Santoro, Gerli, Pyyhtia, Zampano; Gliozzi, Defrel. A disposizione: Bagheria, Pezzolato, Cauz, Olivieri, Zanimacchia, Di Mariano, Oliva, Pergreffi, Caso, Cotali, Pedro Mendes, Magnino, Sarris, Massolin, Nador Allenatore: Sottil.
Storari in porta,Nocera,Guastalvino , Brioschi, Wilson. Questi in C gli davano 3 giri ai fenomeni della Masiese.
Se stasera il Toro esce dalla coppa Italia la panchina di Baroni incomincerà a scricchiolare. Se inoltre le prime 5 partite di serie A saranno perse Baroni verrà sostituito. Per quel che mi riguarda preferivo Vanoli.
Difesa da interregionale