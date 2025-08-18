Il club granata è arrivato allo stadio, crescono l’attesa e l’entusiasmo per la sfida di Coppa Italia contro il Modena

Manca un’ora e mezza al fischio d’inizio della sfida di Coppa Italia tra Torino e Modena. Il pullman granata è arrivato pochi minuti fa allo stadio, accolto dalla presenza di diversi tifosi già assiepati all’esterno dell’impianto per sostenere la squadra. L’atmosfera comincia a crescere: la cornice di pubblico si va via via colorando, mentre all’interno fervono i preparativi per la partita. Come da tradizione, prima delle operazioni di riscaldamento, i giocatori effettueranno la ricognizione del terreno di gioco per prendere confidenza con il campo e respirare il clima della gara.