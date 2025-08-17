Ecco la lista dei giocatori convocati per il primo incontro di Coppa Italia valido per i 32esimi di finale tra Torino e Modena

Il Torino è pronto per ospitare il Modena di Sottil all’Olimpico Grande Torino per il primo incontro stagionale in programma lunedì 18 agosto alle 21:15. Baroni dopo aver avuto la possibilità di studiare da vicino la sua nuova squadra è ora pronto al debutto per esordire davanti ai tifosi granata. La campagna acquisti della società ha permesso a Baroni di poter contare su una rosa con un discreto numero di giocatori , e contro il Modena Baroni avrà la possibilità di schierarli dal 1′. Dall’altra parte il Modena arriva da una preseason impegnativa dove ha condotto un gran numero di allenamenti accompagnati a diverse amichevoli. Contro il Torino però Sottil non potrà contare su Dellavalle che è rimasto fermo ai box per un infortunio muscolare.

Toro-Modena, i convocati di Baroni

In attesa di comunicazione

Torino-Modena, i convocati di Sottil

Sono 26 i convocati di Sottil.

Portieri: Bagheria, Chichizola, Pezzolato

Difensori: Adorni, Beyuku, Cauz, Cotali, Nador, Nieling, Olivieri, Pergreffi, Tonoli, Zampano.

Centrocampisti: Francesco Di Mariano, Gerli, Magnino, Massolin, Oliva, Pyyhtia, Santoro, Sarris, Zanimacchia.

Attaccanti: Caso, Defrel, Gliozzi, Pedro Mendes