La probabile formazione del Torino: Coco al posto dell’infortunato Ismajli, Anjorin in mediana, ballottaggio Adams-Simeone in attacco

Il Torino inaugura ufficialmente la stagione 2025/2026 con i trentaduesimi di Coppa Italia. Lunedì 18 agosto, alle ore 21:15, i granata sfideranno allo stadio Olimpico Grande Torino il Modena. Marco Baroni deve ancora risolvere alcuni dubbi in vista del suo debutto sulla panchina del Toro.

In porta, la certezza si chiama Franco Israel. Il nuovo estremo difensore esordirà ufficialmente in granata contro il Modena. In difesa sorgono i primi dubbi per Baroni. Guillermo Maripan è certo di una maglia da titolare. Dato l’infortunio di Ardian Ismajli, al fianco del cileno giocherà uno tra Coco e Masina, con il primo in vantaggio sull’ex Udinese. Sulla corsia di sinistra ci sarà Biraghi, l’unica pedina a disposizione di Baroni. A destra, invece, dovrebbe scendere in campo Pedersen. Lazaro sarà il jolly della corsia, utilizzabile tanto nei 4 di difesa quanto sulla trequarti.

Il ballottaggio in attacco

Contro il Modena, le chiavi del centrocampo granata dovrebbero essere affidate a Cesare Casadei e il nuovo arrivato Tino Anjorin. Nonostante una preseason complicata (conclusa in negativo con l’espulsione a Valencia), l’ex Empoli dovrebbe scendere in campo dal 1′. A insidiare Anjorin ci pensa Ilic, che scalpita per una maglia da titolare.

Sulla trequarti spazio ai nuovi arrivati. Nikola Vlasic sarà il perno del reparto. Vicino al croato dovrebbero scendere in campo Cyril Ngonge e Zakaria Aboukhlal. In attacco si accende il ballottaggio tra Ché Adams e Giovanni Simeone. Lo scozzese è stato il leader del reparto offensivo granata durante la scorsa stagione. L’argentino, invece, è arrivato da poche settimane ma gode già del sostegno incondizionato del popolo granata. Baroni scioglierà così le riserve a poche ore dal match.

La probabile formazione del Torino

Ecco la probabile formazione del Torino:

Torino (4-2-3-1): Israel; Pedersen, Coco, Maripan, Biraghi; Casadei, Anjorin; Ngonge, Vlasic, Aboukhlal; Adams. A disposizione: Paleari, Popa, Dembelè, Gineitis, Ilic, Ilkhan, Lazaro, Sanabria, Tameze, Adams, Zapata.

Indisponibili: Schuurs, Njie, Ismajli.