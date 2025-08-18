La probabile formazione del Modena / L’attaccante francese porterà il peso del reparto offensivo della squadra

Stasera anche il Modena inizierà il suo percorso stagionale sotto la guida di un nuovo allenatore. Sottil esordirà sulla panchina degli emiliani proprio contro la squadra in cui è cresciuto, e avrà la possibilità di sfidare il suo passato nei 32esimi di finale di Coppa Italia. Per l’incontro il tecnico valuterà di schierare i suoi giocatori con il 3-5-2, il modulo utilizzato nelle ultime amichevoli della preseason. Nella recente conferenza stampa il tecnico ha rivelato lo stato di forma dei propri giocatori, definendosi fiducioso per l’incontro.

Out Dellavalle

Sottil dopo essere stato nominato come nuovo tecnico del Modena al termine della scorsa stagione ha avuto la possibilità di studiare da vicino i suoi nuovi giocatori nella preseason per determinare quella che potrebbe essere la formazione titolare di riferimento del campionato. Contro il Torino il tecnico non potrà contare su Dellavalle e Ponsi che proseguiranno il loro percorso di recupero, mentre tutti gli altri giocatori della rosa saranno a disposizione. Sottil all’Olimpico Grande Torino schiererà i suoi giocatori in campo con il modulo 3-5-2. Torni, Adorni e Nieling saranno i tre riferimenti difensivi che avranno il compito di proteggere la porta di Chichizola.

Beyuku il giocatore da tenere d’occhio

In mediana, Sottil potrebbe valutare di schierare Santoro Gerli e il finlandese Pyyhtia in mezzo al campo, con Beyuku e Zampano ad agire da quinti di centrocampo sulle fasce. Infine l’attacco sarà affidato a Pedro Mendes e a Defrel che ha già incontrato il Torino ai tempi del Sassuolo.

La probabile formazione del Modena

Probabile formazione Modena (3-5-2): Chichizola; Tonoli, Adorni, Nieling; Beyuku, Santoro, Gerli, Pyyhtia, Zampano; Pedro Mendes, Defrel. A disposizione: Bagheria, Pezzolato, Cauz, Olivieri, Zanimacchia, Di Mariano, Oliva, Pergreffi, Caso, Cotali, Gliozzi, Magnino, Sarris, Massolin, Nador Allenatore: Sottil.

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Ponsi, Dellavalle.