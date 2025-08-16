Il tecnico del Modena ha rilasciato diverse dichiarazioni in conferenza stampa sulla sfida in programma contro il Torino

Manca sempre meno alla ripresa della stagione, e la sfida di Coppa Italia contro il Modena sarà il primo test del nuovo Torino di Baroni. A pochi giorni dall’incontro, l’allenatore della squadra dell’Emilia-Romagna ha rilasciato una serie di dichiarazioni sulla sua squadra in vista della partita contro il Torino.

“Vedremo un bel Modena”

Sottil ha commentato l’attuale forma dei suoi giocatori, che sembrano essere pronti per la nuova stagione: “Arriviamo abbastanza bene al debutto, siamo a completare la quinta settimana di lavoro e sono soddisfatto di come stanno lavorando i ragazzi“. Dopo le prime settimane di allenamenti fisici, i giocatori del Modena sembrano ora aver preso maggior dimestichezza con le idee di gioco dell’allenatore: “La squadra fa girare le gambe molto meglio, sta smaltendo il carico e i principi tecnico-tattici sono molto più consolidati“. Sottil è quindi soddisfatto della preparazione svolta nella preseason, e sembra avere grande fiducia nella sua squadra: “Sono convinto che a Torino vedremo un bel Modena”.

Il legame con la città

Oltre alle condizioni dei suoi giocatori, Sottil ha parlato del bel rapporto che si sta instaurando con i tifosi e del legame con la città: “Sento sensazioni molto positive e adrenaliniche, mi trovo molto bene nella città, con i tifosi e in questa società che reputo come una famiglia.” L’obiettivo dell’allenatore è quello di garantire un buona prestazione della squadra per regalare la prima soddisfazione stagionale ai suoi tifosi: “Sento crescere l’entusiasmo, sta a noi mettere in campo le caratteristiche che piacciono a questo popolo: qualità, intensità e cattiveria agonistica, sudando sempre la maglia”.

Il percorso al Torino

Sottil negli ultimi minuti della sua conferenza ha rilasciato anche qualche dichiarazione sul Torino e sul legame con la città: “Torino per me è stata vita, è stato un percorso magnifico che mi ha formato come ragazzo e calciatore. È la città dove sono nato e cresciuto, sarà molto bello tornarci a giocare“. Dopo aver ricordato i vecchi tempi, il tecnico ha commentato l’avversario che affronterà nel primo incontro di Coppa Italia: “Mi aspetto un avversario aggressivo, il Torino è una squadra molto fisica.” L’allenatore ha continuato dicendo che l’obiettivo del suo Modena sarà quello di essere concentrato e motivato per cercare di ottenere un buon risultato: “Noi dovremo essere spigliati e sbarazzini, sarà la prima prova generale e voglio vedere l’identità che dovremo portare per tutto l’anno su tutti i campi, anche noi aggressivi, intensi e con la mente libera”.

Il punto sugli infortunati

Infine Sottil ha fornito un resoconto sulla condizione fisica dei suoi giocatori in vista dell’incontro con il Torino: “Out Ponsi e Dellavalle che continuano il loro percorso di recupero, tutti gli altri sono invece a disposizione. Deciderò all’ultimo chi schierare, la rosa è pronta. Pedro Mendes? E’ a disposizione, non so da dove vengano le notizie circolate negli scorsi giorni“.