I Top e i Flop di Valencia-Torino: serata storta per i granata, in pochissimi si salvano. Molto male Anjorin

Finisce molto male la preseason del Torino, che viene sconfitto 3-0 dal Valencia nel trofeo Naranja. Una serata davvero storta per i granata, simboleggiata dallo sguardo perso nel vuoto di Baroni nel finale di partita. Niente da fare per Vlasic e compagni, che seppur partiti bene non si sono mai resi realmente pericolosi, al contrario aprendo molto spesso opportunità di fare gol agli avversari. Tante le bocciature, mentre si salvano in pochissimi.

I top

ADAMS: Il Ché e poco altro, quantomeno fin quando lo scozzese è stato in campo. Nel primo tempo l’ex Southampton è stato tra i pochissimi a sbattersi, provando diverse conclusioni seppur sempre imprecise. Nella seconda frazione, prima del cambio, anche lui è calato insieme al resto della squadra.

PEDERSEN: Conferma il buon rendimento messo in mostra durante le ultime amichevoli, e anche se non eccelle prova comunque a fare qualcosa. Molto spesso accelera sulla fascia destra mettendo dei bei cross in mezzo, che non vengono però sfruttati bene dai compagni.

ZAPATA: Solo 5 minuti in campo, e infatti tra i top non risulta direttamente lui ma il suo rientro in campo. Il ritorno dai box dopo 308 giorni è la vera – e unica – notizia positiva di serata. Adesso che il tabù del rientro è stato superato, ci si aspetta un percorso graduale verso il ritorno al 100%, ma ci vorrà tempo.

I flop

ANJORIN: L’ex Empoli parte bene, e nel primo tempo riesce a mettersi in mostra con fisicità e dribbling in mezzo al campo. Poi però commette un’ingenuità molto grave, considerando soprattutto come fosse un’amichevole, lasciando i compagni in inferiorità numerica per quasi un tempo intero.

COCO: Se nelle prime amichevoli sembrava migliorato, il Coco di oggi ha invece fatto venire in mente i flashback della scorsa stagione. Poca sicurezza, soprattutto in occasione del gol del momentaneo 2-0 per i padroni di casa, quando lascia scappare Hugo Duro da spalle alla porta non riuscendo neanche a fermarlo con un fallo.

ABOUKHLAL: Poca roba la seconda gara da titolare del marocchino. Molto fumoso, non prova quasi mai la giocata e nei pochi momenti in cui tenta qualche dribbling perde il pallone. Serve sicuramente tempo per integrarsi con i compagni e con il gioco di Baroni, ma l’inizio di avventura va ben al di sotto delle aspettative.