Formazioni, diretta e tabellino della sfida amichevole Valencia-Torino, ultima amichevole prima del debutto dei granata in Coppa Italia

Ultima amichevole del precampionato del Torino: la gara col Valencia, valida per il Trofeo Naranja, chiuderà infatti la preparazione. Il 18 agosto i granata avranno il primo impegno ufficiale della stagione, quello contro il Modena in Coppa Italia. In Spagna i granata ritrovano Zapata, di nuovo tra i convocati oltre 300 giorni dopo ma è anche la prima di Simeone, appena arrivato, e di Ngonge, che finora non ha mai giocato un’amichevole. Segui in diretta Valencia-Torino in diretta.

Valencia-Torino: il prepartita

Ore 20 Le squadre sono arrivate allo Stadio Mestalla, e dopo un breve giro di ricognizione nel terreno di gioco sono tornati negli spogliatoi. Tra circa un quarto d’ora torneranno in campo per il riscaldamento.

Ore 19 Due ore al fischio d’inizio della sfida del Mestalla tra Valencia e Torino. Le squadre non sono ancora arrivate allo stadio: fra circa mezz’ora le due squadre faranno il loro ingresso nell’impianto che ospiterà il Trofeo Naranja. Baroni avrà a disposizione sia Ngonge che Simeone e in attesa di altri acquisti potrà sperimentare una squadra da riproporre poi contro il Modena.

Valencia-Torino: dove vederla in tv e streaming

Valencia-Torino in diretta in streaming sarà trasmessa su Dazn. Coloro che hanno sottoscritto l’abbonamento allo stadio avranno inoltre la possibilità di vedere la diretta della gara in diretta streaming su Torino Channel.

Valencia-Torino: le formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione

Valencia-Torino: la diretta

Calcio d’inizio alle ore 21