Le formazioni ufficiali di Valencia-Torino, sfida che mette in palio il trofeo Naranja: Israel titolare tra i pali
Manca meno di un’ora al calcio d’inizio della sfida tra Valencia e Torino, ultima amichevole dei granata prima dell’esordio ufficiale in Coppa Italia del prossimo weekend. La squadra di Baroni affronta gli spagnoli al Mestalla per una gara che mette in palio il trofeo Naranja, e l’occasione è delle migliori per testare per l’ultima volta senza conseguenze rilevanti quello che potrebbe essere l’undici tipo.
Valencia-Torino, le formazioni ufficiali
Valencia: Agirrezabala, Foulquier, Tarrega, Copete, Gaya, Pepelu, Javi Guerra, Diego Lopez, Raba, Rioja, Hugo Duro. A disposizione: Dimitrievski, Vazquez, Santamaria, Comert, Rubo, Otorbi, Lucas Nunez, Gurendal, Pablo Lopez, Aimar, Rivero. All. Corberan
Torino (4-2-3-1): Israel; Pedersen, Maripan, Coco, Biraghi; Anjorin, Casadei; Gineitis, Vlasic, Aboukhlal; Adams. A disposizione: Paleari, Popa, Mullen, Ilkhan, Sanabria, Simeone, Lazaro, Dembélé, Ngonge, Ismajli, Tameze, Bianay Balcot, Zapata. All. Baroni
Una volta si diceva che per poter vendere un giocatore lo dovevi mettere in mostra. Qui almeno due era meglio lasciarli a casa e cercare di sbolognarli con il dono della parlantina e l’aiuto di un buon illusionista .
Noooo Coco Capel noooooo
Un altro demente che fa giocare Gineitis largo a destra. Bah
Bé, però fa giocare Pedersen…