Le formazioni ufficiali di Valencia-Torino, sfida che mette in palio il trofeo Naranja: Israel titolare tra i pali

Manca meno di un’ora al calcio d’inizio della sfida tra Valencia e Torino, ultima amichevole dei granata prima dell’esordio ufficiale in Coppa Italia del prossimo weekend. La squadra di Baroni affronta gli spagnoli al Mestalla per una gara che mette in palio il trofeo Naranja, e l’occasione è delle migliori per testare per l’ultima volta senza conseguenze rilevanti quello che potrebbe essere l’undici tipo.

Valencia-Torino, le formazioni ufficiali

Valencia: Agirrezabala, Foulquier, Tarrega, Copete, Gaya, Pepelu, Javi Guerra, Diego Lopez, Raba, Rioja, Hugo Duro. A disposizione: Dimitrievski, Vazquez, Santamaria, Comert, Rubo, Otorbi, Lucas Nunez, Gurendal, Pablo Lopez, Aimar, Rivero. All. Corberan

Torino (4-2-3-1): Israel; Pedersen, Maripan, Coco, Biraghi; Anjorin, Casadei; Gineitis, Vlasic, Aboukhlal; Adams. A disposizione: Paleari, Popa, Mullen, Ilkhan, Sanabria, Simeone, Lazaro, Dembélé, Ngonge, Ismajli, Tameze, Bianay Balcot, Zapata. All. Baroni