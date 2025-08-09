Toro.it

Le formazioni ufficiali di Valencia-Torino, sfida che mette in palio il trofeo Naranja: Israel titolare tra i pali

Manca meno di un’ora al calcio d’inizio della sfida tra Valencia e Torino, ultima amichevole dei granata prima dell’esordio ufficiale in Coppa Italia del prossimo weekend. La squadra di Baroni affronta gli spagnoli al Mestalla per una gara che mette in palio il trofeo Naranja, e l’occasione è delle migliori per testare per l’ultima volta senza conseguenze rilevanti quello che potrebbe essere l’undici tipo.

Valencia-Torino, le formazioni ufficiali

Valencia: Agirrezabala, Foulquier, Tarrega, Copete, Gaya, Pepelu, Javi Guerra, Diego Lopez, Raba, Rioja, Hugo Duro. A disposizione: Dimitrievski, Vazquez, Santamaria, Comert, Rubo, Otorbi, Lucas Nunez, Gurendal, Pablo Lopez, Aimar, Rivero. All. Corberan

Torino (4-2-3-1): Israel; Pedersen, Maripan, Coco, Biraghi; Anjorin, Casadei; Gineitis, Vlasic, Aboukhlal; Adams. A disposizione: Paleari, Popa, Mullen, Ilkhan, Sanabria, Simeone, Lazaro, Dembélé, Ngonge, Ismajli, Tameze, Bianay Balcot, Zapata. All. Baroni

3 ore fa

Una volta si diceva che per poter vendere un giocatore lo dovevi mettere in mostra. Qui almeno due era meglio lasciarli a casa e cercare di sbolognarli con il dono della parlantina e l’aiuto di un buon illusionista .

3 ore fa

Noooo Coco Capel noooooo

3 ore fa

Un altro demente che fa giocare Gineitis largo a destra. Bah

3 ore fa
Reply to  Kawasaki77

Bé, però fa giocare Pedersen…

