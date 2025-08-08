Ecco la lista dei giocatori che partiranno alla volta di Valencia per la sfida di domani in programma al Mestalla

Dai convocati del Torino spicca la presenza di Duvan Zapata. Il numero 91 è nella lista dei calciatori in partenza per Valencia. C’è anche Simeone, ufficializzato ieri, torna Israel dopo il trauma cranico che lo ha costretto a lavorare a parte. Non c’è Masina e non è stato convocato nemmeno Donnarumma.

I convocati di Baroni

Ecco la lista completa:

PORTIERI: Israel, Paleari, Popa;

DIFENSORI: Bianay-Balcot, Biraghi, Coco, Dembelé, Ismajli, Lazaro, Maripan, Pedersen;

CENTROCAMPISTI: Anjorin, Casadei, Gineitis, Ilic, Ilkhan, Tameze, Vlasic;

ATTACCANTI: Aboukhlal, Adams, Ngonge, Sanabria, Simeone, Zapata