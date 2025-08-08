Toro.it

Ecco la lista dei giocatori che partiranno alla volta di Valencia per la sfida di domani in programma al Mestalla

Dai convocati del Torino spicca la presenza di Duvan Zapata. Il numero 91 è nella lista dei calciatori in partenza per Valencia. C’è anche Simeone, ufficializzato ieri, torna Israel dopo il trauma cranico che lo ha costretto a lavorare a parte. Non c’è Masina e non è stato convocato nemmeno Donnarumma.

I convocati di Baroni

Ecco la lista completa:

PORTIERI: Israel, Paleari, Popa;

DIFENSORI: Bianay-Balcot, Biraghi, Coco, Dembelé, Ismajli, Lazaro, Maripan, Pedersen;

CENTROCAMPISTI: Anjorin, Casadei, Gineitis, Ilic, Ilkhan, Tameze, Vlasic;

ATTACCANTI: Aboukhlal, Adams, Ngonge, Sanabria, Simeone, Zapata

Simeone
TAG:
slider

ultimo aggiornamento: 08-08-2025

Iscriviti
Notificami
2 Commenti
più nuovi
più vecchi
Inline Feedbacks
View all comments
michele-miva "mi sembrava il toro pauroso di ventura"
michele-miva "mi sembrava il toro pauroso di ventura"
14 minuti fa

Centrocampo e difesa sono da brividi.

Berggreen
Berggreen
5 minuti fa
Reply to  michele-miva "mi sembrava il toro pauroso di ventura"

Poi mettici pure che manca Masina… siamo proprio rovinati 🫣

I Top e i Flop di Monaco-Torino: Coco sbaglia tanto, male Dembelé, Aboukhlal convince