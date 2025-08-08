Ecco la lista dei giocatori che partiranno alla volta di Valencia per la sfida di domani in programma al Mestalla
Dai convocati del Torino spicca la presenza di Duvan Zapata. Il numero 91 è nella lista dei calciatori in partenza per Valencia. C’è anche Simeone, ufficializzato ieri, torna Israel dopo il trauma cranico che lo ha costretto a lavorare a parte. Non c’è Masina e non è stato convocato nemmeno Donnarumma.
I convocati di Baroni
Ecco la lista completa:
PORTIERI: Israel, Paleari, Popa;
DIFENSORI: Bianay-Balcot, Biraghi, Coco, Dembelé, Ismajli, Lazaro, Maripan, Pedersen;
CENTROCAMPISTI: Anjorin, Casadei, Gineitis, Ilic, Ilkhan, Tameze, Vlasic;
ATTACCANTI: Aboukhlal, Adams, Ngonge, Sanabria, Simeone, Zapata
Centrocampo e difesa sono da brividi.
Poi mettici pure che manca Masina… siamo proprio rovinati 🫣