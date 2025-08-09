La probabile formazione del Torino / Baroni tentato dal nuovo acquisto, prima gara per Ngonge

Il Torino è pronto a scendere in campo per un nuovo test estivo, l’amichevole di prestigio contro il Valencia. Un appuntamento importante per misurare lo stato di forma della squadra e verificare i meccanismi provati in ritiro, ma anche un’occasione per sciogliere alcuni dubbi di formazione. Il più interessante riguarda l’attacco dove si accende il ballottaggio tra Giovanni Simeone e Che Adams. Due giocatori con caratteristiche differenti: il Cholito porta esperienza, fame e capacità di attaccare l’area con tempi perfetti, mentre Adams garantisce fisicità, profondità e un lavoro sporco prezioso per i compagni.

Ngonge-Aboukhlal, la nuova coppia offensiva

Marco Baroni deciderà soltanto all’ultimo chi schierare dal primo minuto. Il modulo di riferimento sarà il 4-2-3-1, con Israel tra i pali, Maripan e Ismajli al centro della difesa, Pedersen e Biraghi sugli esterni. In mediana spazio a Casadei e Anjorin.

Per quanto riguarda la trequarti, ci sarà finalmente un’occasione per Ngonge, per la prima volta convocato. Se a destra agirà l’ex Napoli, Aboukhlal sarà schierato a sinistra. Vlasic sarà il trequartista centrale, con uno tra Simeone e Adams come terminale offensivo.

A rendere ancora più interessante la sfida è la possibilità di vedere in campo, almeno per uno spezzone di partita, anche Duvan Zapata. L’attaccante colombiano, reduce da un lunghissimo percorso di recupero, è entrato nell’elenco dei convocati potrebbe infatti ritrovare minuti preziosi per rimettersi in ritmo e insidiare in futuro le gerarchie offensive.

La probabile formazione del Torino

Ecco la possibile formazione del Torino:

Probabile formazione Torino (4-2-3-1): Israel, Maripan, Ismajli, Pedersen, Biraghi, Casadei, Anjorin, Ngonge, Vlasic, Aboukhlal, Simeone. A disp. Paleari, Popa, Bianay Balcot, Coco, Dembelè, Gineitis, Ilic, Ilkhan, Lazaro, Pedersen, Sanabria, Tameze, Adams, Zapata. All. Baroni.