Il Torino valuta alternative a Kristjan Asllani, sempre più vicino al Bologna. I granata hanno sondato Nicolussi Caviglia del Venezia

Il Torino sonda la pista che porta ad Hans Nicolussi Caviglia. I granata valutano alternative a Kristjan Asllani, con il centrocampista dell’Inter che è sempre più vicino al Bologna. Il Toro, così, corre ai ripari e sfoglia le occasioni del mercato.

Il centrocampista in forza al Venezia è stato uno dei giocatori di spicco del club veneto nella scorsa stagione di Serie A. Cresciuto nella Juventus, Nicolussi Caviglia è un mediano puro, un metronomo del centrocampo. Il Torino ha sondato la pista che porta al classe 2000, in attesa di novità sull’asse Asllani-Bologna.

Si scalda l’asse Torino-Venezia

La dirigenza del Torino e quella del Venezia si sono incontrate più volte nel corso del calciomercato estivo. Le due società hanno già avuto diversi contatti per Gaetano Oristanio. I granata non hanno mai nascosto l’interesse per il trequartista, il quale ha già detto sì alla squadra allenata da Baroni.

L’accordo economico tra Toro e Venezia, però, non è ancora stato trovato. Il nome di Nicolussi Caviglia potrebbe entrare a far parte di un pacchetto più ampio che comprende il centrocampista e il trequartista, il vero sogno estivo del direttore tecnico Davide Vagnati.