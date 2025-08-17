Calciomercato Torino / Il trequartista italiano sembra essere sempre più vicino a lasciare la squadra veneta entro la fine del mercato

Al Torino mancano ancora un terzino sinistro, un regista e un trequartista per ultimare la rosa, e in queste ultime settimane di mercato la dirigenza farà il possibile per cercare di regalare nuovi giocatori a Baroni.

Nonostante l’arrivo di Simeone, Aboukhlal e Ngonge, il Torino sta continuando a monitorare la situazione di Oristanio, dal momento che il giovane centrocampista continua a rimanere uno degli obiettivi di mercato dei granata. Un ulteriore trequartista nella rosa garantirebbe un maggiore tasso tecnico alla squadra e darebbe all’ex tecnico della Lazio la possibilità di ampliare le sue idee di gioco grazie a un maggior numero di interpreti. Per questo motivo il Torino continua a mantenersi attivo sul mercato, con la speranza di cogliere qualche possibilità allettante che possa arricchire la squadra.

Oristanio sempre più lontano dal Venezia

Oristanio sarebbe il profilo perfetto per il Torino, dal momento che la sua duttilità e la sua pericolosità offensiva lo rendono uno dei nomi caldi del mercato. A far sorridere il Torino sono le costanti conferme che il giocatore sembra essere a un passo da salutare il Venezia, dal momento che il classe 2002 è stato escluso dalla lista dei convocati dei lagunari per il primo turno di Coppa Italia contro il Mantova. Il centrocampista ha recentemente manifestato il suo desiderio di lasciare il Venezia per tornare a competere tra i grandi del calcio italiano, e la volontà del giocatore di essere ceduto potrebbe velocizzare la trattativa.

Il Verona si aggiunge alla lista delle contendenti

Il Torino sembra essere sempre più motivato a procedere nella trattativa, tuttavia i granata dovranno cercare di muoversi in fretta per tentare di battere la concorrenza e non rischiare di perdere il giocatore. Dopo l’infortunio al legamento crociato di Suslov, anche il Verona sembra aver mostrato un concreto interesse verso Oristanio, dal momento che i veneti si trovano ora costretti a trovare un’alternativa per il centrocampo. Il Torino dovrà quindi studiare le prossime mosse con attenzione per evitare di rischiare di perdere un obiettivo di mercato.