Calciomercato Torino / Continuano i tentativi dei granata per cercare di ottenere il centrocampista albanese per la prossima stagione

Il Torino è sempre più vicino a completare la propria rosa per l’inizio della prossima stagione, tuttavia nuovi possibili arrivi potrebbero dare maggior risalto e qualità alla squadra di Baroni.

Il profilo di Kristjan Asllani al momento è uno dei più quotati dalla dirigenza del Torino, le sue abilità tecniche e la sua visione di gioco sarebbero due delle qualità che farebbero comodo all’ex tecnico della Lazio. All’Inter il classe 2002 ha faticato a imporsi nelle rotazioni della squadra di Milano, tuttavia le sue apparizioni in campo sono spesso state accompagnate da una serie di buone prestazioni che non sono passate inosservate da altri club di Serie A.

Gli ostacoli del trasferimento

Torino e Bologna sono le due principali contendenti del centrocampista, tuttavia la formula del trasferimento potrebbe rappresentare il primo ostacolo significativo da dover superare per cercare di ottenere il giovane giocatore. L’obiettivo dell’Inter sarebbe quello di cedere il giocatore a titolo definitivo, tuttavia il costo del cartellino stimato intorno ai 15 milioni sembra essere una cifra fuori dalle possibilità economiche dei granata.

Per questo motivo il Torino sta cercando di ottenere il giocatore in prestito per la prossima stagione con la formula del prestito con diritto o obbligo di riscatto nel caso in cui la squadra consegua determinati obiettivi. Ora però l’interesse del Torino sembra essere incentrato sulla prima partita di Coppa Italia contro il Modena, e a seguito dell’incontro si terranno nuovi contatti tra le due società per valutare le condizioni del trasferimento.

Un giocatore per la mediana

Dopo aver ceduto Ricci, il Torino ha ufficializzato l’arrivo di Anjorin per la mediana, tuttavia l’ex Empoli è in possesso di caratteristiche fisiche e tecniche che non lo rendono il sostituto ideale dell’ex mediano granata. Per questo motivo, il Torino continua a mostrare un concreto interesse per Asllani, dal momento che il giocatore sembra possedere le giuste qualità che permetterebbero alla squadra di ritrovare un sostanziale equilibrio in mezzo al campo.