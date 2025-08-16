Ecco quali sono le principali trattative di mercato delle squadre di Serie A in vista della prossima stagione

Il Napoli di Conte sembra essere ormai vicino a ottenere Juanlu Sanchez per la prossima stagione, e per questo motivo i partenopei sembrano essere intenzionati a cedere alcuni giovani giocatori che non rientrano nel progetto dell’allenatore. Tra questi, quello di Zanoli è uno dei nomi che hanno destato maggior interesse tra le squadre di Serie A. Sul giocatore sembra infatti essere nata una competizione tra Bologna e Udinese per cercare di ottenere il classe 2000. Oggi i bianconeri sembrano essere in vantaggio, dal momento che a Udine Zanoli riuscirebbe a trovare maggiore minutaggio piuttosto che al Bologna, dove la concorrenza è maggiore.

La Roma punta a Bailey per l’attacco

La Roma sembra essere pronta per l’inizio del nuovo campionato, e l’obiettivo dei giallorossi sarà quello di tentare di scalare le prime posizioni della classifica. Per farlo la società della capitale oltre aver ufficializzato l’arrivo di Gasperini, un tecnico vincente con una discreta esperienza in Serie A, continua a rendersi attiva sul mercato per cercare di ottenere nuovi giocatori per la rosa. Negli ultimi giorni infatti, pare essere cresciuto l’interesse verso Bailey, l’attaccante dell’Aston Villa che sembra essere interessato a salutare la Premier League per trasferirsi in Italia. Tuttavia i “Villans” hanno dimostrato l’interesse di mantenere la proprietà del giocatore, e per questo l’arrivo del giamaicano alla Roma sembra essere previsto con la formula del prestito con diritto di riscatto.

La Fiorentina decisa a trattenere Gosens

Dopo la sua esperienza in Germania, Gosens è tornato nel campionato di massima serie italiana fornendo una serie di ottime prestazioni. L’apporto che il tedesco ha portato ai viola nel corso della scorsa stagione non è estato indifferente, e per questo motivo l’Atalanta ha dimostrato un concreto interesse nel riportare il giocatore all’interno della propria rosa. I bergamaschi hanno effettuato un offerta di circa 12 milioni ai toscani, tuttavia la Fiorentina sembra essere intenzionata a trattenere Gosens, giudicato fondamentale per la squadra.