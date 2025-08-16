L’attacco al completo, la pedina mancante sulla trequarti e la difesa da puntellare: il calciomercato e la situazione del Torino

A poco più di due settimane dal termine del calciomercato il Torino deve ancora completare la squadra. I granata hanno sistemato solo due dei quattro reparti, la porta e l’attacco. Tra i pali ci sarà Franco Israel. Il portiere uruguayano dovrà sostituire Milinković-Savić, volato a Napoli.

L’attacco è stato completato con un giocatore che ha percorso la strada inversa rispetto al portiere serbo: Giovanni Simeone. Il club ha ufficializzato l’arrivo della punta argentina dal Napoli, aggiungendo una terza pedina ai già presenti Zapata e Adams. Quest’ultimo è il jolly offensivo di Baroni, dato che può agire da punta o alle spalle del centravanti.

Emergenza in difesa: manca un terzino

La vera emergenza del Torino di Baroni è sulla corsia sinistra. In difesa, infatti, l’unica opzione è Cristiano Biraghi. Il terzino ha esperienza ma non può caricare sulle sue spalle l’intero peso della corsia di sinistra.

La società si è messa al lavoro per colmare quanto prima la lacuna. Nel corso delle settimane sono circolati più nomi, ma nessuna trattativa è stata finalizzata. Resta aperto il discorso riguardante il centro della difesa. L’infortunio di Ismajli ha messo in luce le problematiche del reparto. Il futuro di Saul Coco è ancora un rebus e, qualora rimanesse al Fila, l’equatoguineano è reduce da una preseason deludente. Sfumato Idzes, il Toro monitora occasioni di mercato anche al centro della difesa.

Ricci il passato, Asllani o Ilic il presente

All’inizio del calciomercato estivo, il Torino ha salutato Samuele Ricci. I granata non hanno investito il tesoretto ricavato dalla cessione del giocatore al Milan per un nuovo centrocampista. Attualmente, il titolare sarebbe Ivan Ilic. Il nome del serbo è, però, sempre presente nella lista degli esuberi insieme a Ilkhan e Tameze.

Come abbiamo raccontato, nelle ultime ore è sorto il forte interesse del Torino per Kristjan Asllani. Il mediano dell’Inter sarebbe il sostituto ideale di Samuele Ricci. Sulla trequarti manca un’ultima pedina. Ngonge e Aboukhlal sono stati due acquisti di qualità che, insieme a Vlasic, formano un tridente pericoloso. Tuttavia resta ancora una casella da occupare. Oristanio è il sogno granata e il Toro lavora per sbloccare la trattativa. La società deve assicurare a Baroni una rosa completa entro il primo settembre per inseguire l’obiettivo Europa.