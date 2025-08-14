Il centrocampista albanese dell’Inter non è solo nel mirino granata: alla corsa si aggiunge anche il Bologna

Il nome di Kristjan Asllani è finito in cima all’agenda del Torino. L’Inter e il club granata sono in contatto costante per esplorare la fattibilità dell’operazione e definire la formula più adatta. Dai nerazzurri è arrivato un segnale chiaro: Beppe Marotta ha aperto alla cessione del centrocampista, condizione che ha spinto il Toro a muoversi con decisione per provare a portarlo al Filadelfia. La trattativa è stata avviata e, salvo sorprese, si aggiornerà nei prossimi giorni per entrare nel vivo.

Il centrocampista ideale per Baroni

Dal punto di vista tecnico, Asllani rappresenterebbe un innesto funzionale alle idee di Baroni: pulizia di tocco, letture da play e capacità di cucire i reparti con verticalizzazioni rapide. È quel tipo di centrocampista che può alzare il livello del possesso e dare ordine nei momenti in cui la squadra deve gestire ritmo e ampiezza. Proprio per questo il profilo piace all’area tecnica granata.

Resta, però, un passaggio cruciale: sbloccare le uscite in mediana. Gli esuberi non mancano, ma le proposte concrete finora scarseggiano e senza una cessione difficile immaginare un affondo definitivo. Il Torino sta lavorando per liberare almeno una casella e alleggerire il monte ingaggi, così da presentarsi al tavolo con margini più ampi.

Non solo il Torino: anche il Bologna segue Asllani

Sul dossier, però, non c’è solo il Torino. Anche il Bologna si è inserito con attenzione: i rossoblù monitorano la situazione e hanno già manifestato apprezzamento per il profilo dell’albanese, calciatore giovane ma con esperienza ad alto livello, capace di dare qualità nelle uscite dal basso e tempi di gioco in regia. Una concorrenza reale che spinge il Toro ad alzare i giri del motore per evitare rilanci e allungare i tempi.

Sullo sfondo, le ipotesi di formula restano aperte e le parti si aggiorneranno nei prossimi giorni. Il segnale, comunque, è chiaro: i granata hanno scelto di insistere e il via libera dell’Inter rende l’operazione concreta. Ora la palla passa al lavoro diplomatico di Vagnati, tra tempistiche, concorrenza del Bologna e necessità di un’uscita, per provare a consegnare ad agosto a Baroni un regista già pronto a prendersi le chiavi del centrocampo.