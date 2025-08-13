Il Torino segue fortemente Asllani, ma c’è la concorrenza del Bologna: Sartori era presente all’ultima amichevole dell’Inter

Si infiamma la lotta tra Torino e Bologna per Kristjan Asllani. Il centrocampista albanese, in uscita dall’Inter, ha rifiutato diverse proposte da parte di club esteri in quanto è di suo interesse rimanere in Serie A, e granata e rossoblù sono state fino a questo momento le uniche due squadre a muoversi. Gli emiliani dal canto loro puntano sull’ambizione e sulla voglia del giocatore di giocare in Europa, soprattutto per mettersi in mostra in vista del Mondiale – a cui l’Albania deve però prima qualificarsi. Il Toro, invece, ha dalla propria il minutaggio: in un centrocampo orfano di Ricci e che in questa sessione ha accolto solamente Anjorin, il classe 2002 sarebbe titolare indiscusso e leader tecnico. Da capire, però, chi la spunterà. Intanto, per provare ad anticipare la concorrenza di Vagnati e Cairo, nella giornata di ieri Giovanni Sartori ha assistito dal vivo alla sfida amichevole tra Monza e Inter, incontrando di persona la dirigenza nerazzurra.

Incontro Sartori-Inter

