L’Inter apre alla cessione di Kristjan Asllani. Contatti continui tra i nerazzurri e il Torino per il centrocampista

Il Torino continua a lavorare per rinforzare il centrocampo. In attesa di un’uscita, i granata valutano le opzioni presenti sul mercato. Tra le occasioni estive c’è Kristjan Asllani. L’Inter ha aperto alla cessione del centrocampista.

Ci sono contatti continui tra il Toro e i nerazzurri per iniziare una trattativa che porti il giocatore al Filadelfia. Le parti si aggiorneranno nei prossimi giorni, ma l’affare sembra ben avviato. I granata attendono sempre un’uscita nella mediana. Gli esuberi sono tanti ma scarseggiano i club che hanno avanzato offerte al Toro.

Asllani cerca spazio: i costi dell’operazione

Kristjan Asllani è reduce dalla vincente esperienza all’Inter. Il centrocampista albanese si è trasferito in nerazzurro dall’Empoli nel 2022. Da allora, il classe 2002 ha totalizzato 99 presenze, 4 gol e 5 assist con la formazione milanese.

Tuttavia, Asllani non ha giocato con continuità e, a 23 anni, vorrebbe affermarsi definitivamente. Per questo motivo, il giocatore ha preso in considerazione il Torino. I granata hanno bisogno di un mediano affidabile e l’albanese necessita di una squadra che lo reputi un titolare. I presupposti per un matrimonio felice ci sono, ora bisogna scoprire quali sorprese riserverà l’imprevedibile calciomercato. Si può trattare sulla base di una cifra tra i 4 e i 5 milioni e si discuterà anche dell’eventuale percentuale sulla futura rivendita.

Torino, la situazione a centrocampo

Sul Torino 2025/2026 è ancora presente il cartello che recita “Lavori in corso”. L’arrivo di Giovanni Simeone ha completato l’attacco, in difesa manca un terzino sinistro e da definire il futuro di Coco. A centrocampo, invece, si fa la conta di chi resta e chi va.

Il nome in cima alla lista degli esuberi è quello di Adrien Tameze. Sul francese c’è l’interesse della Cremonese, che al momento non sembra intenzionata ad accelerare per l’ex Hellas Verona. Un giocatore il cui futuro è incerto è Ivan Ilic. Il serbo, dopo essere stato a un passo dall’addio lo scorso inverno, potrebbe rimanere a disposizione di Baroni e cercare di riguadagnarsi il Torino. Asllani rinforzerebbe la mediana, un reparto scoperto dopo l’addio di Samuele Ricci.