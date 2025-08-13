Il Toro esplora l’estero in cerca di rinforzi di prospettiva per Baroni, con le piste francesi che restano prioritarie ma non esclusive
Il Torino continua a guardare con attenzione ai mercati esteri per rinforzare il reparto difensivo, in particolare la corsia mancina. La dirigenza granata, con il direttore tecnico Davide Vagnati, è determinata a individuare un profilo giovane, di prospettiva e adatto al gioco di Marco Baroni, che fa delle fasce un elemento fondamentale del suo sistema di gioco. Un giovane che andrebbe così a permettere a Biraghi, individuato come titolare, di rifiatare.
L’interesse per l’estero
Il Toro sta vagliando diverse opzioni all’estero. La strategia è chiara: pescare in mercati che possano offrire calciatori pronti a inserirsi gradualmente, ma con la possibilità di diventare titolari a medio termine. Baroni, dal canto suo, ha espresso la volontà di avere un terzino sinistro capace di coprire tutta la fascia, abile sia nella fase difensiva sia nella costruzione dal basso.
Ouattara e Nagida piste complicate
Nei radar in questa sessione sono entrati Kassoum Ouattara, difensore del Monaco e Mahamadou Nagida, giovane terzino sinistro camerunese di proprietà del Rennes. In questo secondo caso si tratta ancora di un sondaggio esplorativo anche perché non ci sarebbe nelle intenzioni del club francese quella di lasciar partire il giocatore.
Le prossime settimane saranno decisive per capire quale direzione prenderà il Torino. Se le piste francesi dovessero complicarsi, Vagnati dovrà virare su altri obiettivi.
