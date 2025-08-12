Tutte le notizie e gli ultimi aggiornamenti di calciomercato sulle squadre di Serie A della giornata di oggi, martedì 12 agosto

Manca sempre meno al fischio d’inizio della nuova stagione, intanto il calciomercato continua a regalare sorprese. A Como, non c’è spazio per lo stupore perché le voci di mercato sono ormai realtà: Alvaro Morata vestirà la maglia biancoblù.

L’attaccante spagnolo e la società lombarda sono allo scambio dei documenti. Fabregas rinforza il suo attacco con un acquisto da top club della Serie A. La Roma si inserisce nella corsa per Abde Ezzalzouli del Real Betis. Il classe 2001 è un obiettivo del Como e piace ad altri club europei.

Parma, il Liverpool su Giovanni Leoni

Giovanni Leoni è uno dei nomi più in voga nel calciomercato estivo del 2025. Il talentuoso difensore del Parma ha attirato l’attenzione delle big italiane e non solo. Nelle scorse settimane, il giocatore è stato accostato a Juventus, Milan e Inter ma ora tutto potrebbe cambiare. Il Liverpool, infatti, sembra pronto a mettere sul tavolo un’offerta da oltre 30 milioni di euro per il giocatore.

Il Parma ha aperto alla cessione dato che la proposta dei Reds soddisfa la richiesta degli emiliani. Ora resta da capire l’evolversi della trattativa ma, al momento, il futuro di Leoni sembra essere in Premier League.

Milan, ecco De Winter. Futuro incerto per Suslov a Verona

Il Milan si prepara ad accogliere Koni De Winter. Il difensore belga rinforzerà la squadra di Massimiliano Allegri dopo l’addio di Malick Thiaw, diretto al Newcastle. De Winter si trasferisce dal Genoa al Milan per più di 20 milioni, con una parte della somma che sarà versata nelle casse della Juventus data la percentuale a favore del club bianconero.

Tomas Suslov potrebbe salutare l’Hellas Verona. Il centrocampista, infatti, piace in Italia e non solo. Oltre al Bologna e al Trabzonspor, nella lista dei club interessati al giocatore c’è anche la Roma. I giallorossi valutano Suslov in attesa di definire il futuro di Dovbyk, sempre più lontano dalla capitale.