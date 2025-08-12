Toro.it

I granata stanno monitorando la situazione legata a Kristjan Asllani, in uscita dall’Inter, ma devono prima effettuare una cessione

Ultime tre settimane di calciomercato, e la situazione in Serie A si fa sempre più interessante. Tante le squadre attive con l’obiettivo di migliorare le proprie rose, tra cui anche il Torino. I granata hanno già messo a segno 6 acquisti e non vogliono fermarsi qui, perché come specificato anche da Cairo il roster non è ancora completato. Mancherebbero solamente un terzino sinistro e un trequartista, ma chissà che non possano venir fuori delle occasioni di mercato in grado di cambiare la strategia del club. E una di queste potrebbe portare il nome di Kristjan Asllani.

La situazione

Mentre prova a sbloccare l’operazione Lookman, l’Inter sta cercando in tutti i modi di vendere i propri esuberi per fare cassa. E tra questi c’è anche Asllani, che dopo 3 stagioni in nerazzurro sembra ora essere fuori dal progetto di Cristian Chivu. I vicecampioni d’Europa hanno ricevuto e accettato diverse offerte estere da giugno fino a questo momento, ma l’albanese ha sempre declinato facendo capire di voler rimanere in Italia. I nerazzurri vorrebbero cederlo a titolo definitivo, ma viste le difficoltà alla fine potrebbero decidere di approvare anche una cessione in prestito con diritto o obbligo di riscatto. Ecco che allora il Torino fiuta il colpo: i granata sono infatti alla ricerca di un centrocampista – anche se considerato non una priorità – e alle condizioni giuste potrebbero affondare il colpo.

Prima le uscite

C’è un “ma”: prima di acquistare, bisogna vendere. Il reparto mediani è già piuttosto folto, e per far sì che arrivi un nuovo giocatore in mezzo al campo è necessario che un altro saluti. I principali indiziati in questo senso sono Tameze e Ilkhan, i quali però al momento hanno ricevuto solamente interesse ma non offerte concrete. Ecco che allora Vagnati e Cairo vorrebbero sì andare forti su Asllani, dovendo però pazientare. Un po’ come accaduto per Lennon Miller, e sappiamo tutti poi com’è andata a finire.

Kristjan Asllani of FC Internazionale scores a goal from a penalty kick during the Serie A football match between Torino FC and FC Internazionale.
TAG:
calciomercato slider

ultimo aggiornamento: 12-08-2025

25 Commenti
Berggreen
Berggreen
30 minuti fa

Tra poco arriva il commento di Scemonelli, adesso è momentaneamente indaffarato a rispondere a tutti i post sull’articolo del Robaldo….era rimasto indietro nel lavoro, tranquilli adesso arriva 🫣🤣

Dhrama
Dhrama
55 minuti fa

Potrebbe essere una soluzione se affiancato ad uno con garra e fisico, messo lì a fianco di Anjorin o Casadei per me non funziona granché

Troposfera Granata
Troposfera Granata
1 ora fa

Piuttosto, mi sembra interessante l’ipotesi di scambio Sanabria/Gallo del Lecce. Avremmo finalmente il terzino sx senza spendere un euro e risparmiando sull’ingaggio.

ale_maroon79
ale_maroon79
1 ora fa
Reply to  Troposfera Granata

Altre supposizioni giornalistiche senza fondamento di notizia, esattamente come Asllani.
Gallo non mi piace granchè ma per quel che serve Sanabria si potrebbe anche fare, nel caso.

Last edited 1 ora fa by ale_maroon79

