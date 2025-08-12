I granata stanno monitorando la situazione legata a Kristjan Asllani, in uscita dall’Inter, ma devono prima effettuare una cessione

Ultime tre settimane di calciomercato, e la situazione in Serie A si fa sempre più interessante. Tante le squadre attive con l’obiettivo di migliorare le proprie rose, tra cui anche il Torino. I granata hanno già messo a segno 6 acquisti e non vogliono fermarsi qui, perché come specificato anche da Cairo il roster non è ancora completato. Mancherebbero solamente un terzino sinistro e un trequartista, ma chissà che non possano venir fuori delle occasioni di mercato in grado di cambiare la strategia del club. E una di queste potrebbe portare il nome di Kristjan Asllani.

La situazione

Mentre prova a sbloccare l’operazione Lookman, l’Inter sta cercando in tutti i modi di vendere i propri esuberi per fare cassa. E tra questi c’è anche Asllani, che dopo 3 stagioni in nerazzurro sembra ora essere fuori dal progetto di Cristian Chivu. I vicecampioni d’Europa hanno ricevuto e accettato diverse offerte estere da giugno fino a questo momento, ma l’albanese ha sempre declinato facendo capire di voler rimanere in Italia. I nerazzurri vorrebbero cederlo a titolo definitivo, ma viste le difficoltà alla fine potrebbero decidere di approvare anche una cessione in prestito con diritto o obbligo di riscatto. Ecco che allora il Torino fiuta il colpo: i granata sono infatti alla ricerca di un centrocampista – anche se considerato non una priorità – e alle condizioni giuste potrebbero affondare il colpo.

Prima le uscite

C’è un “ma”: prima di acquistare, bisogna vendere. Il reparto mediani è già piuttosto folto, e per far sì che arrivi un nuovo giocatore in mezzo al campo è necessario che un altro saluti. I principali indiziati in questo senso sono Tameze e Ilkhan, i quali però al momento hanno ricevuto solamente interesse ma non offerte concrete. Ecco che allora Vagnati e Cairo vorrebbero sì andare forti su Asllani, dovendo però pazientare. Un po’ come accaduto per Lennon Miller, e sappiamo tutti poi com’è andata a finire.