L’ex centrocampista granata tornerà a giocare dopo esser rimasto un mese svincolato: futuro in Turchia per lui

Giorni intensi per il calciomercato di Serie A, tra giocatori che vanno e vengono. Chi ha lasciato il campionato un paio di mesi fa è invece Karol Linetty, il cui contratto con il Torino è scaduto a fine giugno dopo 5 anni insieme. Il centrocampista ha salutato dopo una stagione di tutto rispetto, in cui ha raccolto 30 presenze, senza che venisse fatta una nuova proposta da parte del club. Le parti si sono dunque salutate ma con molto rispetto, e il polacco si è preso un po’ di tempo per valutare il proprio futuro. Né interviste né messaggi social: solo duro lavoro con l’obiettivo di convincere qualche squadra a puntare su di sé. E alla fine, dopo un mese e mezzo senza contratto, è arrivato il contratto che il classe ’95 si aspettava.

Linetty in Turchia

Come riferito dalla Turchia, infatti, per Linetty si è mosso il Kocaelispor, club di Super Lig che è pronto ad accontentare le richieste economiche dell’ex granata. I turchi, che quest’estate hanno già fatto spesa in Italia prelevando Nonge dalla Juventus, sono pronti ad accogliere il polacco rendendolo non solo uno dei leader tecnici ma anche tra i più pagati dell’intera squadra, che punta a salvarsi nella prossima stagione, in cui si presenta dopo la promozione della scorsa.

Karamoh ancora in cerca

Se Linetty sembra dunque aver trovato la prossima tappa ideale per la propria carriera, Karamoh – l’altro svincolato – non ha ancora ricevuto invece proposte ufficiali. Il francese, che nella scorsa stagione non ha mai fatto gol nonostante le 31 partite giocate, ha avuto degli approcci ma attende ancora un’offerta vera e propria.