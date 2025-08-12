Toro.it

Il difensore irlandese, che si era messo in mostra agli occhi di Baroni in questa preseason, andrà a giocare in Serie B

Quando manca meno di una settimana all’esordio stagionale ufficiale, in casa Torino si continua a lavorare fronte campo e sul mercato. Mentre Baroni prosegue nella preparazione al match contro il Modena, in dirigenza si cerca invece di accelerare per quanto riguarda il mercato in entrata, sperando di poter completare la rosa ancor prima dell’inizio del campionato. E allo stesso tempo, oltre agli acquisti, i granata vogliono concentrarsi anche sulle uscite e sullo smaltire la rosa. In questo senso, oltre agli ormai definiti prestiti di Cacciamani e Bianay Balcot, Vagnati e Cairo sono pronti a lasciar partire per un’esperienza formativa anche Mullen, difensore irlandese.

Mullen via in prestito

È stata una preseason positiva per Senan Mullen, che dopo esser stato premiato come miglior giocatore della squadra Primavera per la scorsa stagione da luglio ha iniziato a lavorare agli ordini di mister Baroni insieme ai “grandi”. Il tecnico ha dimostrato di avere fiducia nel talentino irlandese, schierandolo in campo per qualche minuto nelle amichevoli disputate fino ad adesso, ma non avendo la possibilità di farlo giocare con continuità si è scelto – di comune accordo con la società – di mandare il ragazzo in prestito per avere l’opportunità di mettere più minuti nelle gambe.

Lo aspetta il Mantova

La destinazione pare essere il Mantova, club che si prepara ad affrontare il secondo campionato di Serie B consecutivo e con una filosofia chiara: dare ampio spazio ai giovani. Possanzini ha infatti dimostrato di saper dare fiducia e far rendere giocatori esperti, motivo per cui questo potrebbe anche essere un fattore chiave nella scelta di calciatore e società di fare uno step in Serie B prima di tornare a Torino la prossima stagione, magari per fare il titolare.

Senan Michael Mullen of Torino FC looks on during warm up prior to the Serie A football match between Torino FC and AC Milan.
ultimo aggiornamento: 12-08-2025

Scin{[Scin(Scin)]}
Scin{[Scin(Scin)]}
38 minuti fa

E Mutoni intanto è già costretto a cambiare il modulo che avrebbe voluto applicare. Fixa ma mi rendete conto quanto è farlocca questa società? Ogni anno stessa storia. Un allenatore nuovo e mai i giocatori adatti al modulo che avrebbe voluto utilizzare.

Dhrama
Dhrama
19 minuti fa
Reply to  Scin{[Scin(Scin)]}

è anche peggiorata, sta società. Di solito ci mancava un settore, ora ne mancano due con un centrocampo zeppo di incursori ma senza regista ed interditore e la difesa che manca di un centrale e di due esterni per lo meno accettabili.

Troposfera Granata
Troposfera Granata
41 minuti fa

Avrei dato Coco al Mantova e tenuto Mullen, almeno avrei sopportato gli inevitabili errori del nostro ex primavera in virtù della sua giovane età. Gli errori dovuti a mancanza di Coconcentrazione mi danno fastidio invece.

Berggreen
Berggreen
32 minuti fa
Reply to  Troposfera Granata

Magari e vale lo stesso discorso per Dellavalle.

James 75
James 75
46 minuti fa

Ottima serie B se gioca

