Il difensore irlandese, che si era messo in mostra agli occhi di Baroni in questa preseason, andrà a giocare in Serie B

Quando manca meno di una settimana all’esordio stagionale ufficiale, in casa Torino si continua a lavorare fronte campo e sul mercato. Mentre Baroni prosegue nella preparazione al match contro il Modena, in dirigenza si cerca invece di accelerare per quanto riguarda il mercato in entrata, sperando di poter completare la rosa ancor prima dell’inizio del campionato. E allo stesso tempo, oltre agli acquisti, i granata vogliono concentrarsi anche sulle uscite e sullo smaltire la rosa. In questo senso, oltre agli ormai definiti prestiti di Cacciamani e Bianay Balcot, Vagnati e Cairo sono pronti a lasciar partire per un’esperienza formativa anche Mullen, difensore irlandese.

Mullen via in prestito

È stata una preseason positiva per Senan Mullen, che dopo esser stato premiato come miglior giocatore della squadra Primavera per la scorsa stagione da luglio ha iniziato a lavorare agli ordini di mister Baroni insieme ai “grandi”. Il tecnico ha dimostrato di avere fiducia nel talentino irlandese, schierandolo in campo per qualche minuto nelle amichevoli disputate fino ad adesso, ma non avendo la possibilità di farlo giocare con continuità si è scelto – di comune accordo con la società – di mandare il ragazzo in prestito per avere l’opportunità di mettere più minuti nelle gambe.

Lo aspetta il Mantova

La destinazione pare essere il Mantova, club che si prepara ad affrontare il secondo campionato di Serie B consecutivo e con una filosofia chiara: dare ampio spazio ai giovani. Possanzini ha infatti dimostrato di saper dare fiducia e far rendere giocatori esperti, motivo per cui questo potrebbe anche essere un fattore chiave nella scelta di calciatore e società di fare uno step in Serie B prima di tornare a Torino la prossima stagione, magari per fare il titolare.