I due baby talenti granata sono pronti a lasciare per trovare minuti tra i professionisti: li attendono i campani

Mentre il mercato in entrata si è un attimo bloccato, quando a detta del presidente Cairo mancano “solamente” due tasselli – terzino sinistro e trequartista – per completare la rosa, il Torino prova a muoversi quanto meno sulle uscite. Non riuscendo momentaneamente a monetizzare, come dimostrato dal fatto che gli “esuberi” siano ancora in squadra, i granata si stanno concentrando sullo smaltire il roster a disposizione di Marco Baroni, per permettere all’allenatore di lavorare con meno uomini e di conseguenza meglio. A proposito di questo, due giovani di belle speranze si preparano a lasciare il Piemonte per una stagione, andando a ricercare minuti e maggiori possibilità in Serie B: si tratta di Cacciamani e Bianay Balcot, molto vicini alla Juve Stabia.

Due cessioni in prestito

Doppia cessione in vista per il Torino, pronto a lasciare andare in prestito due talenti con l’obiettivo di permettere loro di giocare con continuità tra i professionisti. Per Bianay Balcot, reduce dalla stagione con la Triestina, sarebbe la prima esperienza in Serie B, mentre per Cacciamani si tratterebbe invece del primo arrivederci alla maglia granata. Il talento classe 2007, su cui i granata credono molto e che ha già esordito in prima squadra nella scorsa stagione, effettuerà dunque un grandissimo salto, passando direttamente dall’Under 18 ai pro senza un anno di transizione in Primavera (dove comunque ha giocato qualche partita). Uno slancio difficile da gestire per chiunque, ma che il tuttofare di Jesi potrebbe reggere viste le proprie qualità. L’obiettivo d’altronde è chiaro: iniziare a confrontarsi in un campionato professionistico bruciando le tappe. La dirigenza è convinta che la Juve Stabia sia la squadra giusta per far proseguire il percorso di crescita dei due ragazzi, poi la parola finale spetterà al campo e all’allenatore Abate.