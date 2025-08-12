I granata insistono per il prestito con diritto di riscatto, ma il club lagunare vuole la cessione a titolo definitivo

Con il possibile ritorno di Elmas al Napoli, il Torino guarda con sempre maggiore interesse a Gaetano Oristanio come prima alternativa per rinforzare la trequarti. Il talento, classe 2002, del Venezia è da tempo nel mirino di Cairo e Vagnati, che continuano a lavorare sottotraccia per provare a portarlo in granata. I contatti tra le parti vanno avanti ormai da diverse settimane, ma l’intesa definitiva ancora non c’è.

Torino-Oristanio, manca l’accordo col Venezia

Nelle scorse settimane c’è già stato un dialogo diretto tra le due società: il Torino aveva messo sul tavolo un’offerta di 8 milioni di euro, a fronte della richiesta iniziale del Venezia fissata a 12. Una distanza importante che, con il passare dei colloqui, si era ridotta fino a una bozza di accordo intorno ai 10 milioni. Tuttavia, l’ostacolo principale resta la formula dell’operazione: il club granata insiste per un prestito con diritto di riscatto, soluzione che permetterebbe di diluire l’investimento e valutare il giocatore in Serie A prima di un acquisto definitivo.

Il Venezia, dal canto suo, non intende cedere Oristanio a titolo temporaneo. I lagunari, reduci da una stagione in cui il giovane trequartista si è messo in evidenza per tecnica e visione di gioco, vogliono monetizzare subito e sono disposti a lasciarlo partire soltanto a titolo definitivo. Una posizione ferma che, finora, ha impedito di arrivare alla fumata bianca.

Oristanio aspetta il Torino

In casa Toro la convinzione è che la volontà del calciatore possa essere decisiva. Oristanio ha già espresso il desiderio di misurarsi con la Serie A e sarebbe ben felice di farlo vestendo la maglia granata. Se la pista Elmas dovesse sfumare, il club granata è pronto a concentrare tutti gli sforzi su di lui, pur sapendo che servirà un passo avanti concreto per superare le resistenze del Venezia. La trequarti, in ogni caso, sarà rinforzata: la domanda è solo con quale nome.