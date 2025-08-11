Dopo una stagione divisa tra Lipsia e Torino, il centrocampista macedone potrebbe ritornare al club partenopeo

L’asse Torino-Napoli continua a essere scatenata in questa sessione di calciomercato estivo. Gli azzurri stanno valutando l’ipotesi di riportare a Napoli Eljif Elmas. Dopo l’ultima stagione divisa tra Lipsia e Toro, il centrocampista macedone è tornato nei radar del club partenopeo come possibile rinforzo per gli esterni. Al momento si tratta di un’idea su cui la dirigenza sta riflettendo, senza ancora affondare il colpo.

Per Elmas sarebbe un ritorno importante, dopo la lunga esperienza con il Napoli dal 2019 al 2024, periodo in cui ha collezionato presenze di peso e contribuito alla conquista dello Scudetto nel 2023. La sua duttilità e la capacità di ricoprire più ruoli lo rendono un profilo interessante per il nuovo progetto tecnico. L’ipotesi resta sul tavolo, in attesa di capire se il club deciderà di trasformarla in una vera e propria trattativa.