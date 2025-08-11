Lennon Miller si prepara ad arrivare in Italia ma non al Torino: l’Udinese è molto vicino al centrocampista scozzese

Altri 7 giorni, poi si alzerà il sipario sulla nuova stagione. 7 giorni di lavoro sul campo ma anche fuori, dove la dirigenza vorrà provare a chiudere gli ultimi colpi per evitare di andare sulle lunghe. La linea è chiara: come dimostrato dal presidente Cairo a questa squadra mancano ancora un terzino sinistro e un trequartista, ma poi tanto dipende dalle opportunità che si presenteranno nei prossimi giorni. Una di queste portava il nome di Lennon Miller, centrocampista scozzese del Motherwell per cui i granata hanno fatto un tentativo non andato però a buon fine. Adesso, il futuro del classe 2006 sembra essere all’Udinese.

Miller-Udinese in chiusura

Nelle scorse settimane il Torino aveva fatto un tentativo per Lennon Miller, provando a superare la concorrenza di Bologna e Udinese che si erano interessate ancor prima al giovane centrocampista. Inizialmente sembrava poterci essere una possibilità per il trasferimento in maglia granata del 18enne ma poi, viste le difficoltà sul mercato in uscita – con Tameze e Ilkhan ancora non ceduti – Vagnati e Cairo hanno deciso di non muoversi, preferendo non andare a ingolfare ulteriormente il reparto. L’idea della dirigenza era quella di procrastinare nelle trattative almeno fino a fine agosto, ma in fin dei conti l’Udinese si è mossa bene riuscendo ad anticipare tutti. I bianconeri hanno infatti fatto un’offerta da 4,5 milioni di euro al Motherwell, riuscendo a strappare il sì di tutti. Manca ora poco per la definizione totale dell’affare, ma Miller può quasi considerarsi a tutti gli effetti un nuovo giocatore dei friulani. Niente Torino dunque, nonostante i granata abbiano mostrato forte interesse nei suoi confronti.