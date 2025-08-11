Tutte le notizie e gli ultimi aggiornamenti di calciomercato sulle squadre di Serie A della giornata di oggi, lunedì 11 agosto

Prosegue senza sosta il calciomercato di Serie A. Club e direttori sportivi sono impegnati nella ricerca dei giusti rinforzi da mettere a disposizione dei rispettivi allenatori per la prossima stagione. Ecco tutte le notizie e gli ultimi aggiornamenti sulle squadre del campionato italiano.

De Winter al Milan

Due giorni molto intensi per il Milan, che nel giro di pochissimo tempo ha venduto Thiaw al Newcastle e ha subito trovato il suo sostituto. Si tratta di Koni De Winter, che ha superato Comuzzo e Leoni nella lista di preferenza del club rossonero e arriverà per una cifra tra i 20 e i 25 milioni di euro. Una trattativa lampo con il Genoa, spinta anche dalla volontà del difensore belga di trasferirsi nella Milano rossonera.

Como, sbloccato Morata

E sempre a proposito di Milan, è praticamente fatta per la cessione di Alvaro Morata al Como. L’operazione ha richiesto molto tempo, in quanto nonostante ci fosse già da settimane l’accordo tra i due club lombardi i rossoneri dovevano trovare quello con il Galatasaray per l’interruzione del prestito. Accordo raggiunto, risoluzione ufficiale e adesso lo spagnolo si prepara a diventare il nuovo attaccante del Como.

Roma in cerca di una punta

Un buon mercato fino a questo momento per la Roma, ma a detta di Gasperini manca ancora qualcosa. E questo qualcosa, nello specifico, è una punta. Qualche settimana fa è arrivato Ferguson, ma nelle idee del nuovo allenatore il titolare per tutta la stagione non può essere il giovane 2004. Allo stesso tempo Dovbyk non ha pienamente convinto il tecnico e potrebbe partire, motivo per cui il ds Massara è alla ricerca di un profilo che possa scaldare la piazza. Tra questi, nella lista del dirigente francese c’è anche Nikola Krstovic, che ha chiesto la cessione al Lecce e vorrebbe rimanere in Serie A.