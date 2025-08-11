Calciomercato Torino / Antonio Sanabria rimane in uscita dal Torino: la Cremonese di Davide Nicola ha fretta di chiudere

Non solo entrate, con la sessione di calciomercato aperta il Torino di Marco Baroni pensa anche alle uscite. E in questo contesto in attacco c’è un giocatore che rimane in uscita e si tratta di Antonio Sanabria. Il numero 9 del Torino lascerà i granata prima della chiusura del mercato. La Cremonese è forte su di lui e questa settimana sarà quella decisiva. Torino che debutterà ufficialmente il 18 in Coppa Italia, mentre la squadra allenata da Davide Nicola e battuta dal Toro 4-1 in amichevole debutterà il 16. I lombardi hanno fretta di chiudere e hanno bisogno di un attaccante da affiancare a De Luca e Bonazzoli, entrambi ex conoscenze granata. La speranza dei grigiorossi è quella di chiudere il prima possibile.

La sua avventura è finita

Contratto di Sanabria che con il Torino scade nel 2026. Il giocatore sarà piazzato a breve e così non verrà perso a 0. Baroni lo ha testato in questo inizio di stagione tra allenamenti e amichevoli ma poi l’arrivo di Simeone dal Napoli, con Zapata e Adams che non si toccano, ha fatto definitivamente finire la sua avventura sotto la Mole. Arrivato nella stagione 2020/2021, aveva salvato il Toro con Nicola in panchina. Poi una buona stagione nel 2021/2022 e quella dei record nel 2022/2023. Infine quelle molto deludenti prima con Juric (2023/2024) e poi con Vanoli (2024/2025), dove ha giocato meno e segnato poco. Adesso Nicola spera di riabbracciarlo presto.

Non solo Cremonese

Ma attenzione alle altre squadre. Manca poco e sarà tutto fatto, ma il giocatore anche se non andrà alla Cremonese sarà ceduto in qualche modo non facendo più parte del progetto. Su di lui si è inserito anche il Deportivo Alaves. Anche in Spagna, avendo già giocato allo Sporting Gijon e al Betis Siviglia, può avere mercato il giocatore del Paraguay. La Cremonese resta in pole anche per il fattore allenatore, molto gradito.