Toro.it

Calciomercato Torino / I granata sono alla ricerca di un terzino sinistro e gli occhi sono finiti su Nagida del Rennes

Anche secondo quanto detto dal presidente Urbano Cairo, il Torino è pronto al 95%. Mancano infatti ancora dei tasselli per rendere completa la squadra. Al momento le priorità sono 2: il terzino sinistro e l’ultimo trequartista dopo Ngonge e Aboukhlal. Poi qualcosa potrebbe cambiare anche in difesa. I granata sono alla ricerca di un terzino sinistro e gli occhi di Vagnati sono finiti su Mahamadou Aboubakar Nigida. Si tratta di un classe 2005 di proprietà del Rennes, squadra di Ligue 1. Calciatore camerunese, è stato sondato dal Toro ma non è detto che il Rennes sia disposto a cederlo.

Biraghi ha bisogno di aiuto

Sulla corsia sinistra Cristiano Biraghi ha bisogno di aiuto. Il numero 34 ha bisogno di un giocatore che possa fargli concorrenza. Ecco perché al momento è lui il titolare, ma si cerca sul mercato un profilo giovane da affiancargli. Così a sinistra ci sarebbero loro due e a destra Lazaro oppure Pedersen con Dembele che potrebbe salutare in prestito. Nagida con il suo mancino potrebbe essere il profilo giusto ma occhio anche a un altro giocatore che gioca in Francia, al Monaco: Ouattara. Anche lui come Nagida è seguito. Giovane ma di prospettiva: questo sta cercando il Torino con Biraghi già affermato.

Profilo interessante

Nagida è un profilo interessante. Ha iniziato in Camerun con il Brasseries per poi essere portato in Francia dal Rennes. Lo scorso anno ha giocato 13 partite in campionato mettendo a segno 2 gol. Le qualità ci sono e vanta anche 2 presenze con la Nazionale del Camerun. 5 presenze con la Nazionale Under 20. Ha esordito in Prima Squadra al Rennes in Europa League. Vagnati lo tiene d’occhio e studia le prossime mosse per completare la squadra.

Cristiano Biraghi of Torino FC in action during the Serie A football match between Torino FC and AS Roma.
TAG:
calciomercato slider

ultimo aggiornamento: 11-08-2025

Iscriviti
Notificami
53 Commenti
più nuovi
più vecchi
Inline Feedbacks
View all comments
toroscatenato
toroscatenato
29 minuti fa

Pare (così scrive questo sito)che la società cerchi di ingaggiare un altro trequartista ignorando il fatto che c’è disperato bisogno (lo si è visto nelle ultime amichevoli) di un regista, un uomo d’ordine e di visuale di gioco a centro campo. Siamo zeppi di trequartisti o presunti tali: Obloukhlal, Anjorin,… Leggi il resto »

Fedelegranata
Fedelegranata
32 minuti fa

Pronto al 100/100 per fare un altra annata amorfa e gia’ finita senza obiettivi a dicembre .Cairo vattene compri solo scarti e rotti.E pensi solo ai tuoi fottuti interessi . Sei solo un ottimo oratore per chi non ti conosce.

madde71
madde71
54 minuti fa

Si è rotto l’anno scorso, miserabile ds

Un terzino sinistro e un trequartista: ecco i profili che il Torino segue

Calciomercato Torino: Sanabria in uscita, la Cremonese ha fretta