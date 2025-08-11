Calciomercato Torino / I granata sono alla ricerca di un terzino sinistro e gli occhi sono finiti su Nagida del Rennes

Anche secondo quanto detto dal presidente Urbano Cairo, il Torino è pronto al 95%. Mancano infatti ancora dei tasselli per rendere completa la squadra. Al momento le priorità sono 2: il terzino sinistro e l’ultimo trequartista dopo Ngonge e Aboukhlal. Poi qualcosa potrebbe cambiare anche in difesa. I granata sono alla ricerca di un terzino sinistro e gli occhi di Vagnati sono finiti su Mahamadou Aboubakar Nigida. Si tratta di un classe 2005 di proprietà del Rennes, squadra di Ligue 1. Calciatore camerunese, è stato sondato dal Toro ma non è detto che il Rennes sia disposto a cederlo.

Biraghi ha bisogno di aiuto

Sulla corsia sinistra Cristiano Biraghi ha bisogno di aiuto. Il numero 34 ha bisogno di un giocatore che possa fargli concorrenza. Ecco perché al momento è lui il titolare, ma si cerca sul mercato un profilo giovane da affiancargli. Così a sinistra ci sarebbero loro due e a destra Lazaro oppure Pedersen con Dembele che potrebbe salutare in prestito. Nagida con il suo mancino potrebbe essere il profilo giusto ma occhio anche a un altro giocatore che gioca in Francia, al Monaco: Ouattara. Anche lui come Nagida è seguito. Giovane ma di prospettiva: questo sta cercando il Torino con Biraghi già affermato.

Profilo interessante

Nagida è un profilo interessante. Ha iniziato in Camerun con il Brasseries per poi essere portato in Francia dal Rennes. Lo scorso anno ha giocato 13 partite in campionato mettendo a segno 2 gol. Le qualità ci sono e vanta anche 2 presenze con la Nazionale del Camerun. 5 presenze con la Nazionale Under 20. Ha esordito in Prima Squadra al Rennes in Europa League. Vagnati lo tiene d’occhio e studia le prossime mosse per completare la squadra.