Calciomercato Torino / La squadra di Baroni è ancora incompleta: ecco cosa e chi manca

Torino che non ha fatto molto bene nelle 5 amichevoli estive. Ma il mercato è ancora aperto e le speranze sono due: che la squadra venga completata e che inizi a giocare in maniera convincente. Cairo è stato chiaro e prima dell’ultima amichevole persa per 3-0 contro il Valencia al Mestalla aveva dichiarato che il Toro è completo al 95%. Mancano ancora quindi dei tasselli. Occhio anche alla difesa, dove per quanto riguarda i centrali ci sono i giocatori numericamente parlando, ma potrebbero esserci dei cambiamenti con Coco che dopo molti errori potrebbe salutare. Ma ci sono però altri buchi da coprire dove manca proprio la materia prima: un terzino sinistro e un trequartista.

Il terzino sinistro

A sinistra manca un terzino sinistro per forza di cose. Al momento c’è solo Biraghi che è il titolare ma ha bisogno di un cambio. All’occorrenza si possono adattare Masina oppure Lazaro. Ma quest’ultimo serve a destra visto che ci sono Pedersen e Dembele. L’idea è quella di prendere un giovane che possa essere una valida alternativa a Biraghi. Un giocatore da lanciare. Nelle ultime settimane il Torino aveva sondato Kassoum Ouattara, terzino sinistro classe 2004 che gioca nel Monaco anche se la ricerca sta continuando.

L’ultimo trequartista

Inoltre, serve un altro trequartista. Come punte centrali ci sono Adams, Simeone e Zapata. I primi due possono anche giocare al centro sulla trequarti ma lì il titolare è Vlasic al momento. Sanabria rimane in uscita. Poi ci sono i due nuovi arrivati Aboukhlal e Ngonge. Ngonge è mancino e gioca a destra, mentre Aboukhlal può giocare su entrambi i lati. L’idea è quella di completare il reparto con uno tra Eljif Elmas e Gaetano Oristanio. Per il primo si tratterebbe di un gradito ritorno dopo la scorsa seconda parte di stagione. Per Oristanio invece c’è da trattare con il Venezia. Sono giorni caldi e l’inizio ufficiale della stagione tra Coppa Italia e Serie A si avvicina. Intanto Baroni lavora e cerca di migliorare quello che ha.