Le notizie di oggi, domenica 10 agosto 2025, di calciomercato in Serie A: Sebastiano Esposito va al Cagliari e non al Parma

Giunti quasi a ferragosto, continua la sessione di calciomercato in Serie A. Fino al 1 settembre 2025, tutte le squadre di Serie A sono alla ricerca del giusto colpo, sia in entrata che in uscita. Cagliari che ha chiuso il colpo Sebastiano Esposito. L’attaccante è di proprietà dell’Inter e nell’ultima stagione ha giocato in prestito all’Empoli. Sembrava tutto fatto con il Parma, ma alla fine ha scelto il Cagliari allenato da Pisacane. Ufficialità a breve. Contratto fino al 2030.

Doppio colpo Sassuolo

Sassuolo che ha sistemato la difesa in maniera definitiva. Dopo l’arrivo di Walukiewicz in prestito con diritto di riscatto dal Torino, arrivano adesso Jay Idzes e Fali Candé dal Venezia. Entrambi hanno ben performato nella stagione 2024/2025 nel massimo campionato italiano.

Verona su Barak

Antonin Barak potrebbe tornare in Italia presto. Il giocatore era esploso con le maglie di Udinese, Lecce e Verona. Poi alla Fiorentina si era un po’ perso prima di passare in Turchia al Kasimpasa. Ora potrebbe tornare in Veneto ma occhio alla concorrenza del Cagliari.

De Winter conteso

Koni De Winter del Genoa è conteso tra Inter e Milan. Il difensore era di proprietà della Juventus ma è con le maglie di Empoli e Genoa che si è messo in mostra. Milan in pole, ma adesso si unisce anche l’Inter. Inter che preferiva Leoni del Parma, ma è bloccato dalla permanenza di Pavard.

Lecce: preso Sottil

Nuovo attaccante in casa Lecce e si tratta di Riccardo Sottil. Sottil già aveva lasciato Firenze in prestito a gennaio dell’anno scorso per andare al Milan. Poi però non è stato confermato ed è rientrato alla Viola ma con le valigie pronte anche con Pioli in panchina. Prestito secco pagato 500 mila euro.

Pisa: arriva Meister

Dopo N’Zola, nuovo attaccante anche per il Pisa e si tratta di Henrik Weindel Meister. Arriva a titolo definitivo dallo Stade Rennais. Il danese era già arrivato a gennaio facendo 2 gol in 15 partite.

Insigne tra Udinese e Parma

Voglia di ritorno in Serie A per Lorenzo Insigne. Le due piste principali che lo riporterebbero in Italia sono Udinese e Parma. Situazione in sviluppo.