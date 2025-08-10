Dopo Ngonge e Aboukhlal il Torino cerca altri giocatori per rinforzare la trequarti: i granata monitorano Elmas e Oristanio

Anche l’ultima amichevole è andata, adesso si inizia a fare sul serio. Ora che anche la sfida contro il Valencia è alle spalle il Torino può concentrarsi sull’esordio stagionale ufficiale, in programma lunedì 18 agosto contro il Modena per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Una settimana piena di lavoro per Marco Baroni, che a detta del presidente Cairo può adesso contare di una rosa completa al 95%. Gli ultimi tasselli mancanti hanno a che fare con il terzino sinistro e soprattutto con l’ennesimo calciatore offensivo. Ngonge e Aboukhlal infatti hanno migliorato e di molto la trequarti, ma serve ancora un nuovo innesto per rendere maggiormente competitivo il reparto: in queste ultime settimane di calciomercato Vagnati lavora sulle piste Oristanio ed Elmas, senza escludere possibili nomi nuovi. Tutto nel segno delle opportunità che si presenteranno.

Elmas è la priorità

L’obiettivo principale del duo Vagnati-Cairo è ovviamente Eljif Elmas. Il macedone non è stato riscattato a fine giugno perché considerata troppo alta la cifra concordata a gennaio con il Lipsia, ma è indubbio come piaccia sia in dirigenza che a Marco Baroni. E in più, la società conta sul fatto che l’ex Napoli non abbia neppure bisogno di tempo per ambientarsi, avendo già giocato 6 mesi con gran parte dei componenti della rosa. La sensazione, però, è che si andrà per le lunghe. Che il macedone andrà via dalla Germania è cosa certa, ma al momento non si sono presentati acquirenti realmente interessati alla porta del Lipsia. L’obiettivo del Torino, dunque, è quello di far passare più tempo possibile per poi offrire una cifra decisamente inferiore rispetto alla richiesta da più di 15 milioni di euro che fa al momento la squadra del gruppo Red Bull, magari contando proprio sulla volontà del calciatore.

Oristanio, contatti continui con il Venezia

Discorso simile per Gaetano Oristanio, secondo nella lista dei desideri della dirigenza granata ma per cui comunque i contatti con il Venezia vanno avanti ormai da diverso tempo. Anche in questo caso Cairo e Vagnati contano sulla volontà del calciatore di voler giocare in Serie A, e questo – qualora la trattativa per Elmas dovesse concludersi con una fumata nera – sarà decisivo per provare ad affondare il colpo. La trequarti verrà rinforzata, le piste principali sono al momento due, ma non è da escludere che possa uscire allo scoperto un nome inedito negli ultimi giorni di trattative.