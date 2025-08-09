Calciomercato Torino / Il terzino sinistro resta un obiettivo dei granata, intanto con il Monaco sta trovando poco spazio
Undici minuti: è questo il tempo che Hutter ha concesso ieri sera a Kassoum Ouattara nell’amichevole tra il Monaco e l’Inter (per la cronaca, i nerazzurri hanno vinto 2-1). Un chiaro segnale di come il terzino sinistro non sia considerato un titolare dal tecnico del club monegasco che, su quella corsia fa affidamento al brasiliano Caio Henrique, schierato titolare anche ieri sera e rimasto in campo fino al 79′, per l’appunto il momento del cambio con Ouattara.
Calciomercato Torino: proseguono i contatti per Ouattara
Questa è una buona notizia per il Torino che continua a seguire con grande interesse il francese classe 2004. Il problema però è la formula del trasferimento: i granata lo vorrebbero infatti in prestito con diritto di riscatto, ma il Monaco non sembra favorevole a questa possibilità.
Le parti comunque ne riparleranno con Vagnati che conta di poter affidamento sui buoni rapporti con la società monegasca, buoni rapporti testimoniati non solo dal doppio test amichevole andato in scena la scorsa settimana, ma anche da alcune operazione condotto dai due club negli ultimi anni come la cessione di Wilfried Singo ai biancorossi e l’acquisto di Guillermo Maripan la scorsa estate.
Cairo: “Vogliamo prendere un terzino sinistro”
Il Torino sta comunque seguendo anche altre piste per quel che riguarda il terzino sinistro e l’obiettivo è quello di rinforzare questa corsia in questa sessione di mercato, come spiegato anche da Urbano Cairo nel corso della conferenza stampa di presentazione di Marco Baroni: “Vogliamo prendere ancora tre calciatori. Un terzino sinistro, un esterno offensivo a destra e un terzo”. Di questi, al momento, è arrivato solo il terzo, che si è rivelato essere l’attaccante: Giovanni Simeone.
Altro terzino sinistro discreto è Finnsson,gioca nell’ Utrecht, prezzo abbordabile,ma chi è pagato per fare scouting non sono io… c’è un diversamente DS super capace a scovare diversamente talenti.
Davvero non si capisce perchè nessuno la paghi per fare scouting!
O per dare lezioni di tennis! (vedi commento sotto)
O di “mancinologia a tutto-tondo”
Io continuo a non capire questa smania del mancino naturale. Ci sono tennisti destri naturali che giocano meglio con la sinistra (Nadal e’ il caso piu’ famoso, Jack Draper e’ un altro esempio piu’ recente, se ne volete uno). Quindi non vedo perche’ un giocatore di piede destro non possa… Leggi il resto »
Nel tennis è diverso che nel calcio,chi gioca con la sinistra è più avvantaggiato perché attacca generalmente il lato più debole dell’ avversario cioè il rovescio poi un giocatore destro trova più difficoltà a giocare contro un mancino visto che la maggioranza sono tutti destri. I mancini si trovano più… Leggi il resto »
Il mondo è pieno di terzini sinistri decenti ma a quanto pare l’unico a non conoscerne manco uno è proprio il nostro DS. Giusto come esempio, Corvino porta ha portato a Lecce un certo Ndaba, terzino sx irlandese reduce da un buonissimo campionato in Scozia, 25 anni, 1,90m, corre come… Leggi il resto »
Vagnati purtroppo non si è dimostrato un mostro in “conoscenze”. Ma io dico, siamo nel 2025, ci sono i mezzi, non ti crei una rete per fare bene il tuo lavoro? Dall’altra però penso non sia così banale, altrimenti tutti comprerebbero bene, non sbagliando mai. Ma Vagnati ha percentuali di… Leggi il resto »